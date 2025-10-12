IFARHU detalla los requisitos para cobrar el segundo pago del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)</a></b> recordó a los beneficiarios del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U)</a></b> los documentos que deben presentar para recibir el segundo pago del 2025.De acuerdo con la entidad, los beneficiarios deberán presentar los siguientes requisitos:-Cédula vigente del estudiante.-Cédula vigente del acudiente.En caso de que el acudiente no pueda asistir, deberá entregar una <b>nota de autorización firmada</b>, acompañada de la <b>copia de la cédula del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada</b>.El IFARHU reiteró la importancia de cumplir con estos documentos para garantizar un proceso ágil y ordenado durante la entrega del beneficio, e instó a los beneficiarios a mantenerse informados del cronograma de pagos.