IFARHU detalla los requisitos para cobrar el segundo pago del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas

El IFARHU reiteró la importancia de cumplir con estos documentos para garantizar un proceso ágil y ordenado durante la entrega del beneficio, e instó a los beneficiarios a mantenerse informados del cronograma de pagos.

En caso de que el acudiente no pueda asistir, deberá entregar una nota de autorización firmada , acompañada de la copia de la cédula del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada .

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios deberán presentar los siguientes requisitos:

Principales razones por las que IFARHU podría retirar tu PASE-U

El IFARHU ha informado las causas por las cuales algunos estudiantes podrían ver suspendido el beneficio del PASE-U:

-Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.

-Expulsión del estudiante.

-No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.

-Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.

-La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.

-Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

-Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.

-Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.