IFARHU detalla los requisitos para cobrar el segundo pago del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas

El IFARHU iniciará los pagos del PASE-U en Panamá Oeste y Veraguas el lunes 13 de octubre.
Emiliana Tuñón
  • 12/10/2025 10:58
El IFARHU enfatiza los documentos necesarios para recibir el segundo pago del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) los documentos que deben presentar para recibir el segundo pago del 2025.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios deberán presentar los siguientes requisitos:

-Cédula vigente del estudiante.

-Cédula vigente del acudiente.

En caso de que el acudiente no pueda asistir, deberá entregar una nota de autorización firmada, acompañada de la copia de la cédula del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El IFARHU reiteró la importancia de cumplir con estos documentos para garantizar un proceso ágil y ordenado durante la entrega del beneficio, e instó a los beneficiarios a mantenerse informados del cronograma de pagos.

Principales razones por las que IFARHU podría retirar tu PASE-U

El IFARHU ha informado las causas por las cuales algunos estudiantes podrían ver suspendido el beneficio del PASE-U:

-Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.

-Expulsión del estudiante.

-No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.

-Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.

-La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.

-Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

-Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.

-Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.

