IMA anuncia horarios: Tiendas abrirán con normalidad en noviembre, excepto el 28 por conmemoración nacional

La institución precisó que el 28 de noviembre será el único día en que las tiendas permanecerán cerradas, en conmemoración de la independencia de Panamá de España, fecha que forma parte de las festividades patrias del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas sus tiendas a nivel nacional se mantendrán abiertas durante el mes de noviembre en su horario regular de atención.

Conoce las ubicaciones de las tiendas del IMA a nivel nacional

Las tiendas del IMA atienden en su mayoría de de martes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., y se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones:

Tienda Frigo San Antonio: Ubicada en San Antonio.

Tienda Los Silos: Ubicada en Los Silos de Pan de Azúcar.

Tienda Penonomé: Ubicada en Penonomé.

Tienda Móvil Veraguas: Opera de acuerdo con el calendario de ferias.

Tienda Merca Chitré: Ubicada en la provincia de Herrera, en Merca Chitré, distrito de Chitré. Su horario de atención es de martes a jueves.

Tienda Volcán: En la provincia de Chiriquí, en la Cadena de Frío de Volcán, distrito de Barú. Su horario de atención es de martes a jueves.

Tienda Bugaba: En la provincia de Chiriquí, en el mercado municipal de Bugaba. Atiende los miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Tienda La Villa: En la provincia de Los Santos, ubicada en las instalaciones del IMA de La Villa de Los Santos. Atiende de martes a jueves.

Tienda Merca David: En la provincia de Chiriquí, ubicada en Merca David. Atiende de martes a jueves.

Tienda Changuinola: En la provincia de Bocas del Toro, en la agencia del IMA, finca 6, distrito de Changuinola. Solo atiende los jueves.

Tienda Bingos Nacionales: Ubicada en Bingos Nacionales, Santa Ana, distrito de Panamá. Atiende de martes a jueves.

Panamá Oeste – Merca La Chorrera: Ubicada en Merca La Chorrera. Atiende de martes a jueves.