IMA anuncia horarios: Tiendas abrirán con normalidad en noviembre, excepto el 28 por conmemoración nacional

Las tiendas del IMA atienden en su mayoría de de martes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., y se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones:<b>Tienda Frigo San Antonio:</b> Ubicada en San Antonio.<b>Tienda Los Silos:</b> Ubicada en Los Silos de Pan de Azúcar.<b>Tienda Penonomé:</b> Ubicada en Penonomé.<b>Tienda Móvil Veraguas:</b> Opera de acuerdo con el calendario de ferias.<b>Tienda Merca Chitré:</b> Ubicada en la provincia de Herrera, en Merca Chitré, distrito de Chitré. Su horario de atención es de martes a jueves.<b>Tienda Volcán:</b> En la provincia de Chiriquí, en la Cadena de Frío de Volcán, distrito de Barú. Su horario de atención es de martes a jueves.<b>Tienda Bugaba:</b> En la provincia de Chiriquí, en el mercado municipal de Bugaba. Atiende los <b>miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.</b><b>Tienda La Villa:</b> En la provincia de Los Santos, ubicada en las instalaciones del IMA de La Villa de Los Santos. Atiende <b>de martes a jueves</b>.<b>Tienda Merca David:</b> En la provincia de Chiriquí, ubicada en Merca David. Atiende <b>de martes a jueves</b>.<b>Tienda Changuinola:</b> En la provincia de Bocas del Toro, en la agencia del IMA, finca 6, distrito de Changuinola. Solo atiende los jueves.<b>Tienda Bingos Nacionales:</b> Ubicada en Bingos Nacionales, Santa Ana, distrito de Panamá. Atiende <b>de martes a jueves</b>.<b>Panamá Oeste – Merca La Chorrera:</b> Ubicada en Merca La Chorrera. Atiende <b>de martes a jueves</b>.