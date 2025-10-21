Jubilados y pensionados: Calendario de pagos de la CSS completo de noviembre 2025

La CSS informó que los pagos de la <b>segunda quincena de noviembre 2025</b> para jubilados y pensionados se realizarán según el siguiente calendario:<b>-Depósitos mediante ACH:</b> jueves 20 de noviembre.<b>-Pagos mediante cheques físicos:</b> viernes 21 de noviembre, en los <b>centros de pago habilitados a nivel nacional</b>.La CSS recomendó a los beneficiarios <b>verificar los centros de pago disponibles</b> y <b>tomar las precauciones necesarias</b> al acudir a retirar sus fondos, con el fin de garantizar un proceso seguro y ordenado.