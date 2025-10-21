Jubilados y pensionados: Calendario de pagos de la CSS completo de noviembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados recibirán sus pagos correspondientes al mes de noviembre según el calendario:

-Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH verán los depósitos acreditados en sus cuentas el miércoles 5 de noviembre.

-Aquellos que reciben pagos mediante cheques físicos podrán retirarlos a partir del jueves 6 de noviembre en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según informó la CSS.