Información útil
PANAMÁ

Jubilados y pensionados: Calendario de pagos de la CSS completo de noviembre 2025

El calendario de la CSS establece las fechas de pagos de los jubilados y pensionados.
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2025 07:52
La CSS anuncia calendario de pagos para jubilados y pensionados en noviembre.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados recibirán sus pagos correspondientes al mes de noviembre según el calendario:

-Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH verán los depósitos acreditados en sus cuentas el miércoles 5 de noviembre.

-Aquellos que reciben pagos mediante cheques físicos podrán retirarlos a partir del jueves 6 de noviembre en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según informó la CSS.

Detalles del cobro de la segunda quincena de noviembre a jubilados y pensionados

La CSS informó que los pagos de la segunda quincena de noviembre 2025 para jubilados y pensionados se realizarán según el siguiente calendario:

-Depósitos mediante ACH: jueves 20 de noviembre.

-Pagos mediante cheques físicos: viernes 21 de noviembre, en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

La CSS recomendó a los beneficiarios verificar los centros de pago disponibles y tomar las precauciones necesarias al acudir a retirar sus fondos, con el fin de garantizar un proceso seguro y ordenado.

