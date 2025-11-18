MiBus activa rutas gratis al Rommel para el partido Panamá vs El Salvador

El objetivo es facilitar el traslado de los fanáticos, ofreciendo rutas específicas y horarios extendidos para garantizar la asistencia y el retorno seguro.

La empresa de transporte MiBus ha confirmado la activación de un servicio de transporte gratuito exclusivo para los aficionados que asistan este martes 18 de noviembre al partido entre Panamá y El Salvador en el Estadio Rommel Fernández.

Detalles de rutas y horarios de MiBus

MiBus ha detallado el esquema de servicio especial, que se dividirá en viajes de ida y de vuelta, conectando un punto clave con el estadio.

Previo al partido, el servicio se dará desde la estación Metro de El Crisol hacia la parada ubicada en el estadio Rommel Fernández en horario de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.

Al final el partido, el servicio se dará desde la Calle 132 Este (Entre el acceso este del estadio y el Casino Hiprodomo) hacia la estación del Metro del Crisol.

MiBus hace un llamado a los usuarios a mantener el orden y cumplir con las normas de la empresa para garantizar una experiencia agradable para todos.