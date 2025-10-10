¡MiBus es pet-friendly! nuevas normas de transporte en Panamá permiten mascotas a bordo

Esta modificación, que entrará en vigencia a partir del 20 de octubre , busca fomentar un entorno más seguro y ordenado, en el que usuarios, operadores y colaboradores cumplan su rol , generando una cadena de buenas acciones que mejore la experiencia de todos los pasajeros.

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A.(MiBus) anunció la actualización integral de las normas del sistema de transporte público, con un total de 41 disposiciones vigentes, de las cuales 22 son nuevas, orientadas a fortalecer la seguridad, el orden y el respeto en todo el sistema.

Principales normas y uso del transporte MiBus

Transporte de mascotas: Se permite viajar con perros guía o mascotas, siempre en sus respectivas jaulas o contenedores.

Entre las normas y uso del transporte que iniciarán a impartirse desde el 20 de octubre están:

Seguridad vial: Está prohibido caminar por la vía de circulación de los buses en las zonas pagas, salvo en casos estrictamente necesarios.

Pernoctar: No se permite pasar la noche en las zonas pagas.

Puertas de emergencia: En situaciones de contingencia, utilice las puertas de emergencia únicamente cuando sea necesario.

Puertas de vidrio: No se apoye en las puertas de vidrio y espere que el bus esté dentro de la zona de parada antes de abordar.

Higiene: Está prohibido realizar necesidades fisiológicas en las zonas pagas y sus alrededores.

Prioridad de espacios: Los elevadores y sillas azules están reservados para personas adultas mayores, con movilidad reducida y embarazadas.

Alimentación de animales: No se permite alimentar animales ni dejar alimentos en las zonas pagas.

Mendicidad: Está prohibida pedir ayuda económica en buses y zonas pagas.

Uso de audio y video: Si reproduce audios o videos, utilice audífonos.

Objetos y alimentos con olores fuertes: No se permite ingresar objetos o alimentos de olor fuerte.

Subir o bajar del bus: Si el timbre está sonando, no cruce las puertas hasta que sea seguro.

Transporte de vehículos personales: Se permite transportar patines, scooters eléctricos y bicicletas plegables de forma manual, solo en horarios de baja ocupación.

Actividades comerciales: No se permiten presentaciones ni ventas ambulantes en buses y zonas pagas.

Comer y beber: Está prohibido comer y beber en los buses y zonas pagas.

Estas son algunas de las normas que refuerzan el compromiso de la empresa con la seguridad, el respeto mutuo y la calidad del servicio para todos los usuarios.