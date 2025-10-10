¡MiBus es pet-friendly! nuevas normas de transporte en Panamá permiten mascotas a bordo

<b>Seguridad vial:</b> Está prohibido caminar por la vía de circulación de los buses en las zonas pagas, salvo en casos estrictamente necesarios.<b>Pernoctar:</b> No se permite pasar la noche en las zonas pagas.<b>Puertas de emergencia:</b> En situaciones de contingencia, utilice las puertas de emergencia únicamente cuando sea necesario.<b>Puertas de vidrio:</b> No se apoye en las puertas de vidrio y espere que el bus esté dentro de la zona de parada antes de abordar.<b>Higiene:</b> Está prohibido realizar necesidades fisiológicas en las zonas pagas y sus alrededores.<b>Prioridad de espacios:</b> Los elevadores y sillas azules están reservados para personas adultas mayores, con movilidad reducida y embarazadas.<b>Alimentación de animales:</b> No se permite alimentar animales ni dejar alimentos en las zonas pagas.<b>Mendicidad:</b> Está prohibida pedir ayuda económica en buses y zonas pagas.<b>Uso de audio y video:</b> Si reproduce audios o videos, utilice audífonos.<b>Objetos y alimentos con olores fuertes:</b> No se permite ingresar objetos o alimentos de olor fuerte.<b>Subir o bajar del bus:</b> Si el timbre está sonando, no cruce las puertas hasta que sea seguro.<b>Transporte de vehículos personales:</b> Se permite transportar patines, scooters eléctricos y bicicletas plegables de forma manual, solo en horarios de baja ocupación.<b>Actividades comerciales:</b> No se permiten presentaciones ni ventas ambulantes en buses y zonas pagas.<b>Comer y beber:</b> Está prohibido comer y beber en los buses y zonas pagas.Estas son algunas de las normas que refuerzan el compromiso de la empresa con la seguridad, el respeto mutuo y la calidad del servicio para todos los usuarios.