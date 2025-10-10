Los Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato

Los Dodgers de Los Ángeles se clasificaron este jueves a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en la postemporada de las Grandes Ligas al abrir una diferencia de 3-1 en la serie con los Filis de Filadelfia al mejor de 5..

Los Dodgers ahora esperan al ganador del quinto y decisivo encuentro en la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago.

Dodgers 2-1 Filis

El relevista Orion Kerkering cometió un error en un batazo del cubano Andy Pages, que permitió a los Dodgers anotar la carrera decisiva en un juego que se extendió hasta la undécima entrada.

Pages llegó a la caja de bateo con las bases llenas y dos outs, y conectó un rodado al lanzador Kerkering, quien tomó la pelota en un segundo intento y lanzó mal al receptor al intentar retirar al surcoreano Hyeseong Kim en el plato.

La maniobra permitió a los Dodgers (3-1) anotar la carrera con la que conquistaron la Serie Divisional a expensas de los Filis (1-3).

Tyler Glasnow brindó al dirigente Dave Roberts seis entradas de solo dos inatrapables, sin carreras y ocho ponches, para que los Dodgers pudieran celebrar ante su público en Los Ángeles.

El peruano Jesús Luzardo (0-2), quien tiró 1.2 episodios, cargó con la derrota, luego de que se le acreditara la carrera anotada por el error de Kerkering.

Cachorros 6-0 Cervezeros

Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch desaparecieron la pelota del parque en la plácida victoria de los Cachorros que ha forzado la serie a un quinto y decisivo encuentro en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Happ pegó su tablazo de tres anotaciones en el mismo primer capítulo, dando la ventaja al picheo de los Cachorros (2-2), que ha permitido solo una carrera en las últimas 14 entradas ante los Cerveceros (2-2).

Tucker sumó su vuelacercas en el séptimo acto y anotó dos vueltas, mientras que Busch agregó su tercer cuadrangular de la postemporada en la octava.

El dominicano Freddy Peralta (1-1) fue atacado con tres vueltas en cuatro entradas, en las que recetó seis ponches, y perdió el juego.

El quinto y decisivo encuentro se jugará este sábado en Milwaukee, donde los Cerveceros (2-2) ganaron los dos primeros partidos de esta serie.