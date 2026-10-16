Pago a jubilados este 16 de octubre: estos son los puntos alternativos para retirar por ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) inicia este viernes 16 de octubre el desembolso correspondiente a la segunda quincena del mes para jubilados y pensionados en todo el país, mediante cheques y acreditación bancaria (ACH).
Ante el cierre de diez sucursales del Banco Nacional de Panamá, se informó sobre puntos de referencia y cajeros automáticos que los beneficiarios pueden utilizar como alternativa para retirar el dinero acreditado en sus cuentas.
Los puntos señalados son los siguientes:
En cuanto a los pagos mediante cheque, la CSS indicó que sus agencias estarán habilitadas para atender a los beneficiarios, con excepción de la Agencia de Las Tablas, que permanecerá cerrada. Por esta razón, quienes habitualmente cobran en esa sede deberán acudir a la Agencia de Chitré para recibir su pago.
La institución recomienda a los jubilados y pensionados tomar en cuenta estas indicaciones para evitar contratiempos al momento de cobrar sus prestaciones.
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