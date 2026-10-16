Pago a jubilados este 16 de octubre: estos son los puntos alternativos para retirar por ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) inicia este viernes 16 de octubre el desembolso correspondiente a la segunda quincena del mes para jubilados y pensionados en todo el país, mediante cheques y acreditación bancaria (ACH).

Ante el cierre de diez sucursales del Banco Nacional de Panamá, se informó sobre puntos de referencia y cajeros automáticos que los beneficiarios pueden utilizar como alternativa para retirar el dinero acreditado en sus cuentas.

Los puntos señalados son los siguientes: