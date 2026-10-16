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Información útil

Pago a jubilados este 16 de octubre: estos son los puntos alternativos para retirar por ACH

La CSS anuncia pago a jubilados y pensionados con cambios para quienes cobran en Las Tablas.
La CSS anuncia pago a jubilados y pensionados con cambios para quienes cobran en Las Tablas. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2026 10:47
Los jubilados y pensionados reciben este viernes la segunda quincena de octubre. Estas son las alternativas para retirar el dinero por ACH en las zonas afectadas por cierres bancarios.

La Caja de Seguro Social (CSS) inicia este viernes 16 de octubre el desembolso correspondiente a la segunda quincena del mes para jubilados y pensionados en todo el país, mediante cheques y acreditación bancaria (ACH).

Ante el cierre de diez sucursales del Banco Nacional de Panamá, se informó sobre puntos de referencia y cajeros automáticos que los beneficiarios pueden utilizar como alternativa para retirar el dinero acreditado en sus cuentas.

Los puntos señalados son los siguientes:

Parita: Súper Market La Arena.
La Arena: Súper Market La Arena, Pollmar Chitré y Policlínica Roberto Ramírez.
Pesé: Súper Market La Arena.
Los Santos: Súper Ahorro y Xtra Feria, ambos en La Villa.
Los Pozos: sucursal de Las Minas.
Macaracas: Casa Olimpo.
Tonosí: Casa Olimpo.
Ocú: Xtra Feria Ocú.
Mariato: Cotel Atalaya y Max Súper Carnes.
Santiago: Farmacia El Javillo.
Jubilados que cobran por cheque en Las Tablas deberán acudir a Chitré

En cuanto a los pagos mediante cheque, la CSS indicó que sus agencias estarán habilitadas para atender a los beneficiarios, con excepción de la Agencia de Las Tablas, que permanecerá cerrada. Por esta razón, quienes habitualmente cobran en esa sede deberán acudir a la Agencia de Chitré para recibir su pago.

La institución recomienda a los jubilados y pensionados tomar en cuenta estas indicaciones para evitar contratiempos al momento de cobrar sus prestaciones.

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