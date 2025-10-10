Pagos a jubilados y pensionados: Calendario de cobros de la CSS para últimos meses del año 2025

Le presentamos las fechas de pagos para jubilados y pensionados en el mes de noviembre y diciembre:<b>Noviembre</b><b>Primera quincena</b>-ACH: Miércoles 5 de noviembre-Cheques: Jueves 6 de noviembre<b>Segunda quincena:</b>-ACH: Jueves 20 de noviembre-Cheques: Viernes 21 de noviembre<b>Diciembre</b>Primera quincena:-ACH: Viernes 5 de diciembre-Cheques: Viernes 5 de diciembreSegunda quincena:-ACH: Viernes 19 de diciembre-Cheques: Lunes 22 de diciembreLa CSS recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y verificar sus cuentas o puntos de pago para recibir oportunamente sus quincenas.