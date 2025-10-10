Pagos a jubilados y pensionados: Calendario de cobros de la CSS para últimos meses del año 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas en que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago de sus quincenas correspondientes, tanto mediante acreditación bancaria como cheques físicos.

El segundo pago del mes de octubre se realizará de la siguiente manera:

-Beneficiarios con pagos mediante ACH (acreditación bancaria): lunes 20 de octubre.

-Beneficiarios con pagos mediante los centros de pago habilitados a nivel nacional: a partir del martes 21 de octubre.