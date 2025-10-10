  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Pagos a jubilados y pensionados: Calendario de cobros de la CSS para últimos meses del año 2025

La CSS recuerda a jubilados y pensionados las fechas de sus quincenas 2025 según su calendario de pagos oficial.
La CSS recuerda a jubilados y pensionados las fechas de sus quincenas 2025 según su calendario de pagos oficial. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2025 08:42
La CSS informó las fechas de pago de las quincenas 2025 para jubilados y pensionados de Panamá, detalladas en su calendario oficial.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas en que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago de sus quincenas correspondientes, tanto mediante acreditación bancaria como cheques físicos.

El segundo pago del mes de octubre se realizará de la siguiente manera:

-Beneficiarios con pagos mediante ACH (acreditación bancaria): lunes 20 de octubre.

-Beneficiarios con pagos mediante los centros de pago habilitados a nivel nacional: a partir del martes 21 de octubre.

Calendario de pagos de noviembre y diciembre 2025 para jubilados y pensionados

Le presentamos las fechas de pagos para jubilados y pensionados en el mes de noviembre y diciembre:

Noviembre

Primera quincena

-ACH: Miércoles 5 de noviembre

-Cheques: Jueves 6 de noviembre

Segunda quincena:

-ACH: Jueves 20 de noviembre

-Cheques: Viernes 21 de noviembre

Diciembre

Primera quincena:

-ACH: Viernes 5 de diciembre

-Cheques: Viernes 5 de diciembre

Segunda quincena:

-ACH: Viernes 19 de diciembre

-Cheques: Lunes 22 de diciembre

La CSS recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y verificar sus cuentas o puntos de pago para recibir oportunamente sus quincenas.

Lo Nuevo