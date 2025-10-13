¿Qué facturas aplican para la Lotería Fiscal en Panamá? Aquí te explicamos

Los consumidores panameños pueden ganar hasta B/.10,000.00 en la Lotería Fiscal, el cual es impulsado por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según la entidad, solo las facturas fiscales válidas emitidas bajo los métodos autorizados por la DGI participan en el sorteo. El marco legal que regula esta medida está contenido en la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, que modifica artículos de la Ley 76 de 1976, estableciendo la obligatoriedad de emitir facturas a través de dos métodos de facturación: Factura con equipo fiscal y la Factura electrónica El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el 30 de octubre de 2025, por lo que el cierre de urnas será el jueves 23 de octubre.

DGI explica los detalles de los modelos de facturación válidos

La factura con equipo fiscal debe contener en la parte superior el logotipo de la DGI, y en algunos casos, el del comercio. También debe incluir: -Nombre comercial y razón social del emisor -Número de RUC, dígito verificador y domicilio -Nombre del cliente o la frase “Consumidor final” (si no es personalizada) -La palabra “Factura” claramente visible -Número de equipo fiscal y su serial, además de fecha y hora de emisión -Desglose detallado de los productos o servicios adquiridos En la parte inferior, el logo de la DGI y el serial del equipo, que debe coincidir con el de la parte superior Es importante que el logotipo de la DGI aparezca en la parte superior o inferior del documento.