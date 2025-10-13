¿Qué facturas aplican para la Lotería Fiscal en Panamá? Aquí te explicamos

Los consumidores panameños pueden ganar <b>hasta B/.10,000.00</b> en la <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b>, el cual es impulsado por la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a>.</b>Según la entidad, <b>solo las facturas fiscales válidas</b> emitidas bajo los métodos autorizados por la DGI participan en el sorteo. El marco legal que regula esta medida está contenido en la <b>Ley 256 del 26 de noviembre de 2021</b>, que modifica artículos de la <b>Ley 76 de 1976</b>, estableciendo la <b>obligatoriedad de emitir facturas</b> a través de <b>dos métodos de facturación</b>: <b>Factura con equipo fiscal y la Factura electrónica</b>El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el 30 de octubre de 2025, por lo que el cierre de urnas será el jueves 23 de octubre.