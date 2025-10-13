Trump: “Por fin tenemos paz en Oriente Medio”

El <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">presidente estadounidense, Donald Trump</a></b>, afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que 'por fin tenemos paz en Oriente Medio', tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años.<i>'Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio'</i>, dijo el mandatario en un discurso durante una ceremonia que ha congregado a una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij, en el sur de la península del Sinaí.Trump, después del discurso del anfitrión egipcio Abdelfatah al Sisi, señaló que <i>'este es el día en que personas de toda la región y del mundo han estado trabajando, esforzándose, esperando y rezando, pues han logrado cosas durante el último mes que considero realmente impensables'.</i>Aseveró que <i>'nadie pensó que esto pudiera suceder con el acuerdo histórico que acabamos de firmar. Esas oraciones de millones finalmente han sido escuchadas'.</i>En referencia a las figuras políticas que han acudido a la cita de hoy, entre ellos el <b>presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez</b>, Trump dijo que son 'grandes líderes'.<i>'Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, gran parte de los cuales han sido pagados por las personas presentes en esta sala'</i>, dijo.Momentos antes, el estadounidense afirmó que ha cerrado numerosos acuerdos, pero reconoció que este es el acuerdo 'más grande y complejo; y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio y eso no va a ocurrir'.