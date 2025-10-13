  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Ministro Moltó adelanta comparecencia a la Asamblea para despejar dudas sobre la Mina Cobre Panamá

El ministro del MICI, Julio Moltó.
El ministro del MICI, Julio Moltó. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/10/2025 13:42
Actualmente, está en ejecución la auditoría integral, que es el paso más importante que espera el Gobierno para seguir trabajando el tema

El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, confirmó que comparecerá este martes a la Asamblea Nacional (AN) para responder el cuestionario de la mina Cobre Panamá.

Moltó explicó que solicitó adelantar la fecha de su asistencia al Pleno para así responder las 17 preguntas que los diputados elaboraron sobre las dudas que tienen en torno a la mina, ya sea por la auditoría o los temas jurídicos.

”Acabo de hablar hace una hora con el presidente de la Comisión de Comercio, el diputado Ernesto Cedeño, para que en vez de esperar hasta el 28, la comparecencia se pueda dar mañana 14 de octubre”, adelantó el ministro del Mici, durante su asistencia a un evento de Ampyme.

”La idea es comenzar a despejar todas estas dudas y que los diputados hagan todas las preguntas que me enviaron, de parte de la Comisión de Comercio, a través de la diputada de Vamos, para solventarla mañana, a la 1 de la tarde”, añadió.

Moltó recordó que actualmente están en ejecución de la auditoría integral, que es el paso más importante que espera el Gobierno para seguir trabajando el tema.

Explicó que la auditoría tardará seis meses, por lo que, si se empieza en este monento, los primeros resultados se tendrán en los dos primeros meses del 2026.

Lo Nuevo