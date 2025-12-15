  1. Inicio
PANAMÁ

Trabajos del MOP en Tocumen: Calle Belén tendrá trabajos de asfaltado este 16 y 17 de diciembre

El MOP realizará asfaltado nocturno en calle Belén, Tocumen.
El MOP realizará asfaltado nocturno en calle Belén, Tocumen. MOP
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/12/2025 11:11
El Mop realizará trabajos de colocación de carpeta asfáltica en calle Belén, en el corregimiento de Tocumen.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios y residentes de calle Belén, en el corregimiento de Tocumen, que se estarán ejecutando trabajos de colocación de carpeta asfáltica en un punto crítico ubicado frente al supermercado Mr. Precio.

Estas labores forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del distrito de Panamá, renglón 3”.

Los trabajos se realizarán el martes 16 y miércoles 17 de diciembre de 2025, en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., específicamente en la avenida José Agustín Arango, frente a la parada Belén I y en la intersección con Villa Belén, en el corregimiento de Tocumen.

El MOP recomienda vías alternas y límites de velocidad por trabajos viales

El MOP informó que, para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se solicita a la población:

Atender las instrucciones del personal de seguridad vial.

Respetar la señalización colocada en el área de trabajo.

Utilizar vías alternas durante la ejecución de las labores.

Mantener una velocidad máxima de 30 km/h en las zonas cercanas a los trabajos.

