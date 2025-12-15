Trabajos del MOP en Tocumen: Calle Belén tendrá trabajos de asfaltado este 16 y 17 de diciembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios y residentes de calle Belén, en el corregimiento de Tocumen, que se estarán ejecutando trabajos de colocación de carpeta asfáltica en un punto crítico ubicado frente al supermercado Mr. Precio.

Estas labores forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del distrito de Panamá, renglón 3”.

Los trabajos se realizarán el martes 16 y miércoles 17 de diciembre de 2025, en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., específicamente en la avenida José Agustín Arango, frente a la parada Belén I y en la intersección con Villa Belén, en el corregimiento de Tocumen.