Investigan una presunta discriminación racial en el Instituto Rubiano

Tras recibir una denuncia en la línea de orientación ciudadana la Defensoría del Pueblo de Panamá comenzó una investigación sobre un posible caso de discriminación en el Instituto Rubiano.

Así lo informó la entidad este viernes 25 de octubre y detalló que la alerta fue sobre el impedimento de ingreso al centro educativo a dos estudiantes graduandos por llevar peinados con trenzas, descrito por ellos como unas características de su identidad cultural.

De acuerdo con lo expuesto por la abuela a la Defensoría del Pueblo, los dos adolescentes de apellido Muñoz, ambos estudiantes de sexto año en el citado plantel fueron imposibilitados de ingresar a clases por llevar trenzas.

Luego de atender la queja ciudadana los oficiales de derechos humanos de la dirección de Unidades Especializadas de la Defensoría sostuvieron una reunión con la directora del plantel.

Según la entidad, la dirección del centro educativo argumentó que la medida está basada en el reglamento interno del Instituto Rubiano, que establece directrices estrictas sobre el uniforme y la presentación personal de los estudiantes.

No obstante, la Defensoría del Pueblo identificó que esas acciones podrían contravenir disposiciones legales, como el artículo No. 13 de la Carta Orgánica de Educación y el artículo No. 53 de la Ley No. 285 de 2022, las cuales protegen el derecho de los estudiantes.

Ante esas normas el personal de la Defensoría del Pueblo presentó recomendaciones al colegio y le recalcó “la importancia de garantizar el derecho a la educación sin discriminación y la necesidad de ajustar las normativas internas”.

Asimismo, la Defensoría se comprometió a dar seguimiento a este caso para asegurar que los derechos de los jóvenes sean respetados.