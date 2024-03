Jair Martínez: ‘Aún no he definido mi apoyo para la Alcaldía de Panamá’

Con cerca de 25 años en el cargo, el representante de Santa Ana, Jair Martínez, se encuentra entre los políticos del distrito de Panamá con más tiempo al frente de una junta comunal.

Elegido por primera vez en los comicios de 1999, busca repetir por sexta vez en medio de críticas a su gestión por los problemas no resueltos en la comunidad santanera.

“Hemos adquirido equipo para la recolección de la basura, hemos efectuado campañas cívicas para la buena disposición de ella. Si no contamos con la operación efectiva de una buena frecuencia para la recolección, el reflejo de cuanto puede hacer una junta comunal queda invisibilizado”, dijo Martínez este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá. Responsabilizó al gobierno central de la crisis de la basura.

Sobre el escándalo por el uso irregular de los fondos de descentralización y el clientelismo, Martínez aseguró que su administración “ha hecho las cosas bien” y que la planilla de la junta asciende a 70 funcionarios.

“Yo invito a quienes tienen ese tipo de prejuicios (acusaciones en su contra) a que hagan lo que corresponde“, dijo el edil, miembro de Cambio Democrático (CD). Martínez también es candidato a diputado por el circuito 8-3.

Defendió que la junta comunal asuma pagos como servicios funerarios y otros gastos que solicita la gente. Aseguró que esas prácticas “no son clientelismo”.

Dijo que habrá quienes utilizan las necesidades de las personas como clientelismo, pero “quienes lo vemos como una acción social, hacemos que todos los vecinos que tenga una necesidad cumplan con los formatos que establece la ley”.

Martínez confirmó que apoya a Rómulo Roux para la Presidencia en la alianza CD-Panameñismo, pero evitó responder sobre quién es su candidato para la Alcaldía de Panamá, aun cuando Guillermo “Willie” Bermúdez, es el abanderado de la alianza de la que forma parte.

“No lo he definido, ellos (los candidatos a alcalde) tienen que hacer su debate propio para que la gente crea en ellos. Yo no puedo influir sobre a quien darle el voto en la alcaldía (...) ninguno ha ido a Santa Ana. No puedo simplemente por un formato político, apoyar a una persona porque es parte de una alianza”, sostuvo el representante.

Confirmó que tiene “buenas relaciones” con el actual alcalde José Luis Fábrega. “Mi relación con el alcalde Fábrega y con todo el mundo es buena, menos con (el diputado Sergio) ‘Chello’ Gálvez”, acotó.