Juan Felipe Hunt: ‘Informalidad no debe verse como algo cotidiano, basta de esa mentalidad’

La pandemia de la covid-19 hizo más evidente los problemas que enfrenta América Latina y el Caribe en términos laborales. La precaridad del empleo y los bajos salarios son algunos de los desafíos que requieren voluntad de los actores sociales involucrados.

En el caso de la informalidad del trabajo, un obstáculo para el progreso social que está ampliamente presente en Panamá, el primer paso para reducirla pasa por dejar de ver el problema como una situación natural y aceptable en las relaciones laborales.

“La informalidad no debe verse como algo cotidiano y que no se puede luchar contra ella, esa es una mentalidad muy negativa, eso tiene que acabar. No es buena para la igualdad, no es buena para el producto interno bruto (PIB), no es buena para nadie”, señaló Juan Felipe Hunt, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.

Hunt, que estuvo este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá, recordó que bajo la informalidad los trabajadores quedan ampliamente desprotegidos de sus derechos al no estar sujetos plenamente por la ley. Un escenario en el que no se paga impuestos, no hay cobertura social y las personas carecen de prestaciones vinculadas al empleo. Datos de la OIT indican que entre 40% y 80% de los empleos generados pospandemia fueron ocupaciones informales. En el caso de Panamá, la tasa de informalidad ronda el 47%, según Contraloría de la República.

Cuando se ve el tema desde la perspectiva de las mujeres, ellas sufren mayor vulnerabilidad, en particular aquellas dedicadas a las labores de cuidado, subrayó Hunt. “La igualdad de género está en todas las cosas que nosotros hacemos, en todas los programas y políticas”, enfatizó el especialista sobre el esfuerzo de la OIT para alcanzar un trabajo decente y la igualdad de género, ambas metas clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la las Naciones Unidas.

En cuanto al problema de los bajos salarios en Panamá y la región, en contraste con el alto costo de la vida, remarcó que debe fortalecerse el “diálogo social tripartito”, entre empresarios, sindicatos y el gobierno para alcanzar consensos que beneficien a la sociedad.

En cuanto al caso del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y el conflicto por el cierre de sus cuentas bancarias por parte de la Caja de Ahorros, el funcionario confirmó que el tema está siendo tratado por los mecanismos de control de la OIT en Ginebra.

Hunt está de visita en el país como parte de la tercera sesión tripartita para la constitución ‘Programa de trabajo decente de Panamá 2024-2027’ y el establecimiento de un comité de seguimiento del mismo.