La iniciativa política fue de los conservadores (II entrega)

Estas elecciones no suscitaron ninguna controversia porque fueron realizadas bajo un pacto entre los dos partidos, que se dividieron los diputados constituyentes por partes iguales, 16 cada uno en razón de cuatro por cada una de las siete provincias reconocidas legalmente hasta entonces y ocho por la provincia de Panamá.

Primeras tensiones

No bastó la certeza que tenía de la declinación que en su favor había hecho el presunto nuevo candidato, pues a pesar de que la palabra empeñada provenía de un hombre que mantenía sus promesas, la unión general de criterios entre conservadores y liberales era difícil de mantener, a pesar de estas circunstancias la elección de Amador Guerrero fue por unanimidad.

Baltasar Isaza Calderón, liberal tradicional por excelencia, en su obra El liberalismo y Carlos A. Mendoza en la historia panameña, con visos de imparcialidad y haciendo énfasis en la controversia, nos comenta que:

“En el seno de la Constituyente se notó, desde un principio, que había una minoría briosa y exaltada, que no estaba de acuerdo con entregar el gobierno con exclusividad al partido conservador, acaudillado por Amador Guerrero, y que este, por su parte, no estaba dispuesto a entregar puestos claves del gabinete a miembros de esa oposición, en la que figuraban hombres conspicuos del liberalismo que habían luchado con tesón en las filas del movimiento separatista y no se conformaban con quedar excluidos del equipo gobernante”.

Quien de modo visible y sin tapujos empuñó la bandera contra la pretensión absolutista y, en particular, contra la candidatura de Amador Guerrero, fue un hombre de extraordinario valor dentro de las filas del liberalismo: el doctor Carlos A. Mendoza.