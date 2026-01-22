Médicos estadounidenses llegan a Colón y Coclé en misión del Comando Sur

Dos equipos médicos estadounidenses arribaron a Panamá esta semana como parte de una iniciativa del Comando Sur, informó este jueves 22 de enero la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Se trata de la iniciativa Juntos por la Salud, que forma parte de la cooperación ampliada de Estados Unidos en materia de seguridad con Panamá. Uno de los equipos estará en el Hospital Manuel Amador Guerrero de la provincia de Colón, y el otro en el Hospital Aquilino Tejeira de Coclé.

“Nuevos equipos médicos estadounidenses en Colón y Coclé están brindando atención a más de 600 panameños esta semana, trabajando mano a mano con sus homólogos en los hospitales Amador Guerrero y Aquilino Tejeira en especialidades como enfermedades infecciosas, cardiología y obstetricia y ginecología. Bajo la Estrategia Global de Salud America First del presidente Trump, ofrecemos apoyo directo y eficiente—sin oenegés infladas ni intermediarios”, declaró el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera. “En 2026, a solicitud del Ministerio de Salud de Panamá, cubriremos las diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, atendiendo a más de 10,000 pacientes en todo el país. Esto genera resultados medibles y fortalece nuestra seguridad y prosperidad compartidas,” detalló.

La misión Juntos por la Salud del Comando Sur inició el 17 de noviembre de 2025 con la llegada de un equipo de trauma al Hospital Nicolás Solano en La Chorrera. La embajada compartió que ese equipo también continuará prestando servicio en Panamá, trasladándose el 19 de enero al Hospital San Miguel Arcángel en San Miguelito, donde brindará atención de trauma hasta abril de 2026.

El equipo de trauma continuará rotando por hospitales públicos de Panamá en 2026, ofreciendo tres meses de apoyo en trauma en cada instalación. Por su parte, el equipo de endoscopía, compuesto por cuatro miembros que han estado apoyando al Hospital San Miguel Arcángel desde el 9 de diciembre de 2025, ahora brindará apoyo al Hospital Santo Tomás hasta el 9 de febrero.