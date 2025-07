El segundo es que el Meduca declara que no habrá pago de salario por días no trabajados y que se mantendrán los procesos iniciados antes de la firma de la declaración. Se garantizará el debido proceso y se cumplirá con lo que determinen los tribunales de justicia.

Noriel Salinas - Asociación de Educadores Ngäbe Buglé (Aengbu)

María Mosquera - Unión Magisterial Libre (Umali)

Melissa Pérez - Asociación de Educadores Coclesanos (AECO)

Edy Pinto - Asociación de Educadores de San Miguelito (Edusam)

Iguaibiliguiña Hedman - Asociación de Educadores de Guna Yala (Adedgy)

Juan De Dios Camaño - Asociación de Educadores de Chiriquí (Aechi)

Mariela García - Asociación Panameña de Educadores y Educadoras de Educación Inicial (Apeedei)

Aminta Rudas - Magisterio Panameño Unido (MPU)

Edgar Rodríguez - Asociación de Educadores Colonenses (Asoeduc)

Además representantes de Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), Asociación de Educadores Democráticos de Panamá (Aedpa), Asociación de Educadores Especiales del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Aseeiphe), Asociación de Profesionales de las Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitarios y Afines de Panamá (Aprocifadec), Frente Reformista de Educadores (FREP), Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), y Asociación de Educadores de Herrera (AEHE).

Por el Meduca firmó la ministra de Educación Lucy Molinar, y como testigos el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez.

Los gremios que no firmaron el viernes fueron la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sinte) y la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrep).

El dirigente de Asoprof, Diógenes Sánchez, explicó a La Estrella de Panamá que antes de firmar un compromiso debían consultarlo con sus bases.

“Al final la mayoría optó por que retornáramos a los centros escolares”, afirmó Sánchez. “Sí lo haremos (firmar) en los próximos días en virtud de que fue la decisión mayoritaria, porque hubo compañeros que obviamente no estuvieron de acuerdo. Unos empiezan el lunes, el martes, miércoles otros en la mañana, dependiendo de como los directores vayan resolviendo los recursos de reconsideración”, detalló.

De acuerdo al Meduca, se notificaron a unos 700 maestros por procesos de reemplazo. El dirigente de Asoprof estima que unos 800 enfrentan procesos disciplinarios, en proceso de investigación y separación del cargo.

Por su parte, el dirigente de AEVE, Luis Sánchez, envió un mensaje a sus compañeros docentes a través de las redes sociales la noche del viernes.

“Nosotros los educadores depusimos cualquier actitud en contra del retorno seguro a las aulas pero hemos visto que han querido judicializar a los compañeros. El punto medio aquí fue que no querían que los educadores que estaban notificados y que tenían proceso regresaran a las aulas”, declaró Sánchez. Explicó que no firmaron porque era necesario consultar con las bases primero, incluyendo a quienes se encuentran en los llamados bastiones de lucha. “Tenemos que salvaguardar la seguridad de miles de docentes que se incorporan este lunes y que si se mantenían se le iban a abrir procesos, eso no lo queremos. No ha sido fácil, recuerden que este es un gobierno dictatorial, duro y difícil y por la seguridad de cada uno de ustedes, estaremos tomando la mejor decisión”, apuntó.