“El Ministerio de Educación [Meduca] tiene en este momento 1.089 centros educativos, a los que se va a dar prioridad porque es plomería, techo, electricidad, pintura y piezas de esos centros educativos. En este momento tenemos un programa de privados de libertad que nos está apoyando en cuanto a la parte de plomería y electricidad, porque algunos tienen ese conocimiento, y los que no los tienen los ponemos en ornato y pintura de las escuelas”, dijo.

Contratos

Contraloría

El embudo, señala, han sido las demoras en Contraloría. “Ya los padres de familia, los chicos, ven los avances. Pero no podemos entregar las escuelas porque tristemente cuando llegamos aquí a este ministerio, la mayor parte estaban en Contraloría muchos meses por adendas de tiempo o por adendas de dinero y no había avanzado absolutamente nada”, apuntó Herrera. “Entonces, nosotros tenemos que cumplir ese contrato para poder hacer sus actas sustanciales o finales y poder entregar la escuela. Si nosotros legalmente no podemos hacer que se llegue al acta sustancial antes de marzo, definitivamente ellos pueden hacer algún tipo de protesta”, previó la viceministra.

El nuevo contralor, Anel Flores, mantiene “prácticamente todos los días” comunicación con la ministra de Educación, Lucy Molinar. Flores ha declarado su interés en agilizar los trámites.

El Meduca confirma que se han hecho reuniones internas para que Contraloría tenga la información necesaria lo antes posible y haya rapidez en los procesos.

Mantener en buen estado los colegios es un punto clave para garantizar la calidad de la educación. Las malas condiciones de algunos centros ocasionan abultamiento en la matrícula de las escuelas. La viceministra da como ejemplo que tres escuelas solamente concentran 23.226 estudiantes.