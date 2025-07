“ Alargar el año para poner un par de días más es castigar al estudiante, al padre de familia y a los docentes que estuvieron ahí, que son la mayoría”, enfatizó, extendiendo una invitación a considerar únicamente los intereses de los alumnos. “Ya fue suficiente de luchas que no están justificadas en la verdad y no con el bien como propósito, en gran parte de las veces ”, dijo.

Lucy Molinar, ministra de Educación , aclaró este miércoles 23 de julio en Telemetro Reporta que extender el período educativo era una “falacia” , pues “ no era real y nunca se ha recuperado ningún día de clase ”. Molinar explicó que existen estrategias eficientes para usar el tiempo restante con profundidad y evitar la pérdida de contenido.

Molinar compartió que muchas de las sanciones impuestas eran consecuencia del “ hartazgo ” de los directores. “ El liderazgo de una escuela es de un director. No puede ser que un docente diga ‘hoy no se va a dar clase’ ¿por qué? ‘Porque hoy vamos a reunirnos’. Y el director, pintado en la pared ”, manifestó, exhortando al respeto a la estructura institucional.

A su vez, la ministra hizo mención a las etiquetas de “ dictadura ” que recibió la actual administración del presidente de la República, José Raúl Mulino , y a los insultos “ racistas ” y de origen personal que recibió durante las protestas de los distintos gremios docentes, alegando que si bien no respondió a esos señalamientos, “ todo tiene un límite y no se puede seguir perjudicando al estudiante ”, ya que se “ habían perdido muchos alumnos ” y el “ año escolar está en juego ”.

“Un día más de clases perdido y se cierra el año escolar para esas escuelas. No podemos engañarnos y no podemos darles a la sociedad una mentira. No van a salir bien preparados”, aseguró.

¿Qué dicen las organizaciones internacionales?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) realizaron este martes 22 de julio una solicitud al Ministerio de Educación (Meduca) para extender el año escolar 2025 en Panamá, con el fin de recuperar el aprendizaje después de la huelga de maestros de 80 días, situación que enfatizó la brecha en cuanto al acceso a la educación.