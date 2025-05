Ministra de Gobierno responde sobre brazaletes electrónicos y Sprintico Corp.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se pronunció este lunes 5 de mayo sobre la contratación de un sistema de monitoreo a través de brazaletes electrónicos a personas privadas de libertad por 37,2 millones de dólares a la empresa Sprintico Corp.

“No han podido encontrar por dónde darme palo a mi y ya empezamos a dar noticias tendenciosas sobre la contratación que se está haciendo de brazaletes que son urgentes, que se pide todo el tiempo que se termine de implementar y que tengo que hacerlo”, tuiteó la ministra en su cuenta oficial de X. “Traté de ver otras empresas, hicimos pruebas, no resultaron bien con otros, y se decidió mantener a la que estaba para no perder lo invertido, para no correr riesgos en la implementación y para que después no me vengan a poner a subir y bajar escaleras por los benditos peculados y las diferentes formas que se inventan. Lo que requieran saber, eso sí hasta donde lo permita el manejo de Seguridad, con gusto les doy toda la información. No hay necesidad de especular”.