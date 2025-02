Minsa reporta $1,8 millones en medicamentos vencidos

Panorama complejo

El director afirmó el viernes 31 de enero durante un conversatorio en la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap) que existe un abastecimiento de entre 80% y 95% de medicamentos alrededor del país, dependiendo de las regiones.

Conte dio el ejemplo de Metetí, en la provincia de Darién, dónde acudió a reunirse con la comunidad y le expresaron claramente su realidad: faltan medicinas. Y si en Metetí faltan, en regiones más remotas dónde es necesario llevar los medicamentos e insumos en lanchas a través de ríos y por caminos de tierra, la situación es aún más severa.

A pesar de la necesidad evidente de garantizar el suministro de medicamentos y el compromiso que ha dicho adquirir históricamente las administraciones gubernamentales, asegurar el dinero sigue siendo una de las principales dificultades.

“Si el Ministerio de Economía y Finanzas me dice a mí, te apruebo 20 millones de dólares y yo solicité 50, obviamente estamos en dificultades”, explicó Conte.

Si no se compran todos los medicamentos en gran escala, lo que sigue es el eventual desabastecimiento, que es entonces respondido con compras a menor escala para cada lugar. El problema es que este tipo de compras terminan siendo exponencialmente más costosas para el estado, medicamentos que costarían 1 centavo por tableta, se terminan pagando a 30 centavos, 1 dólar o más con dinero de todos los panameños.

Se necesitan los fondos, y se necesita mejor planificación. “Si yo tengo un consumo anual, tengo que buscar la manera de prever lo que pueda tener como pacientes nuevos”, apuntó Conte. “Son situaciones que históricamente no hemos manejado bien. Si tenemos cien mil pacientes, compramos medicamentos para cien mil para el siguiente año sin prever la entrada de nuevos pacientes. Son situaciones que en el Minsa estamos tratando de corregir en base a aspectos de mortalidad y el perfil epidemiológico de la enfermedad”, acotó.

Conte hizo un llamado a todas las partes del proceso a que cumplan con su responsabilidad. “Nos dicen: es que hay un atraso en la fabricación. Y finalmente tenemos un medicamento que está desabastecido. El compromiso lo adquieren las principales organizaciones, y me refiero a los laboratorios que fabrican en cualquier parte del mundo y las agencias distribuidoras. Cuando se da un acto público se tienen que comprometer y cumplir. A veces inclusive ocurre que les meten una multa por incumplimiento y dicen, miren, no me importa, ya estaba contemplado en el precio. Son cosas que he visto durante mis años de experiencia en la CSS y el Minsa”, detalló.