Abogado del expresidente Martinelli no descarta extensión de su salvocunducto

El abogado del expresidente Ricardo Martinelli, Alfredo Vallarino, no descartó, este jueves 3 de abril una extensión del salvoconducto que tiene su cliente para viajar a Nicaragua para recibir el asilo territorial.

“Pudiera darse otra extensión del salvoconducto, pero eso hay que preguntárselo al canciller panameño [Javier Martínez-Acha] porque eso legalmente se puede”, comentó Vallarino, a la llegada a la Embajada de Nicaragua en Panamá.

Martinelli tenía pensado viajar este lunes 31 de marzo a Nicaragua bajo un salvoconducto otorgado por el Gobierno panameño, que expiraba ese mismo día a la media noche.

Sin embargo, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que no lo recibiría ante tanto se aclare su estatus respecto a que si tiene o no una alerta roja de Interpol.

Tras esta decisión, el Gobierno panameño volvió a extender el salvoconducto por 72 horas más, es decir, hasta, este jueves 3 de abril a la media noche.

Por el momento, Nicaragua no ha brindado una declaración oficial sobre si acepta o no al expresidente.

Vallarino comentó que este tema se lleva a nivel de Cancillería de ambos países. “Ellos son los que tienen que ver el tema de qué es lo que está obstaculizando la salida de Martinelli”, dijo.

Aclaró que como abogados no tienen nada que ver en dichas discusiones. Mencionó que al igual que los medios de comunicación, ellos también les toca esperar alguna respuesta oficial.

“A veces este tema es sólo una comunicación entre estados y en ese caso la defensa del expresidente no interviene. Me imagino que dependiendo de las comunicaciones que tengan se podrá analizar los plazos adicionales para el salvoconducto, pero yo no puedo contestar eso”, expresó Vallarino.

Respecto a las alternativas que tomaría el expresidente Martinelli más allá de un salvoconducto para poder viajar a Nicaragua, Vallarino informó que como equipo legal siempre tienen planes adicionales, pero, agregó, el tema ahora mismo es que su cliente pueda viajar a Nicaragua.

“El plan es que él salga hacia Nicaragua, ya que lo que se está esperando ahora mismo es una declaración de Nicaragua, que entiendo todavía no se ha recibido, así que me imagino que eso se debe estar hablando entre cancillerías de ambos países”, manifestó Vallarino.

El abogado aclaró que como equipo legal no solicitan salvoconductos, ya que eso es un proceso más de cancillerías entre ambos países.

“Aquí se mantendrá el expresidente Martinelli hasta que se de cualquier cambio diplomático, de lo contrario se mantendrá aquí”, sostuvo.

Vallarino exhortó a los medios de comunicación a no mantenerse a las afueras de la Embajada de Nicaragua en Panamá porque el tema, según él, “va por lo largo”.

“Mi consejo es que todos ustedes se vayan a descansar y les prometo que cuando tengamos alguna comunicación oficial nosotros mismos los llamaremos para avisarles en el momento que salga eso”, concluyó.