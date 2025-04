Camacho: ‘Hay que superar pronto el traslado del expresidente Martinelli a Nicaragua’

“Loque puedo comentar es que se supere pronto las cosas que todavía no han permitido el traslado del expresidente Ricardo Martinelli a Nicaragua. Precisamente, en razón de ese bien que ambos gobiernos han dicho en querer proteger la vida y salud del expresidente”, comentó Luis Camacho González, miembro del equipo legal de Martinelli, este martes, a su llegada a la embajada de Nicaragua en Panamá.

Camacho reaccionó así luego que este lunes el Gobierno de Nicaragua decidiera no recibir al expresidente hasta que no se aclare el estatus sobre si hay o no una alerta roja de Interpol en su contra.

Martinelli tenía previsto salir de Panamá en un vuelo desde Albrook, a eso de las 2:00 de la tarde, del lunes 31 de marzo de 2025, luego que el Gobierno de Panamá le diera un salvoconducto con vigencia hasta la media noche.

Sin embargo, la decisión de Nicaragua echo por tierra los esfuerzos del exmandatario de abandonar el país junto a su equipo legal y su mascota Bruno.

En respuesta a la decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó que decidió extender el salvoconducto por 72 horas más.

“Estas consideraciones han sido comunicadas de manera oficial al Gobierno de la República de Nicaragua, como corresponde en el marco del respeto mutuo y la cooperación entre Estados. Tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado, el Gobierno Nacional ha decidido extender la vigencia del salvoconducto por un plazo adicional de setenta y dos (72) horas, hasta el final del día jueves 3 de abril de 2025”, destaca la comunicación oficial.

El plazo se extenderá desde este martes 1 de abril, ya que el anterior venció este lunes 31 de marzo. Obviamente, el viaje podría ser antes de esa fecha en caso que así lo desee el expresidente Martinelli.