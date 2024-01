Abogado Moncada cuestiona demora del Ministerio Público en investigación por caso de auxilios económicos del Ifarhu

El abogado Gonzalo Moncada presentó este martes una queja ante el Ministerio Público, cuestionando a la entidad por la demora en el inicio de las investigaciones del caso de los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), durante la gestión de su ex director, Bernardo Meneses.

Moncada explicó que en octubre de 2022 varios abogados presentaron al menos cinco denuncias para que se investigara este polémico caso, pero ya va más de un año y asegura que no se ha avanzado nada en las investigaciones.

”Ayer que fuimos a ver el expediente vimos que no existe una sola página que hayan adelantado, tienen engavetada la denuncia contra el señor Meneses, a pesar del escándalo que se ha dado”, indicó.

La queja contra el Ministerio Público dijo, es para que el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, tome cartas en el asunto.

El jurista dijo entender al señor procurador porque asegura se trata de un caso que “toca a políticos poderosos, empresarios poderosos económicamente que son los que se han robado la plata de este país, incluso se ha hablado de familiares del presidente”.

Agregó que: “Yo digo que para ser el procurador -y yo lo respecto y aprecio porque sé que es un hombre de trabajo- pero hay que tener coraje y valor también. Tienen ese expediente engavetado y eso no puede ser”, dijo.

Manifestó que en las cinco denuncias presentadas en su momento por este caso, todos los abogados coinciden en los mismo: “que hay delito, que se violó la ley, que se robaron las arcas del Estado; cien mil dólares en auxilios para uno, docientos mil para otro, noventa mil para el otro, y no va a pasar nada...no, esto no puede ser”, exclamó.

Agregó que el pueblo panameño no está equivocado, “se robaron los dineros del Estado y aquí el Ministerio Público no ha adelantado una sola diligencia sobre este caso para investigar qué fue lo que pasó, así no se puede”, concluyó Moncada.