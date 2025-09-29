Aclaran vinculación con la sociedad Services Solutions

El abogado Thomas López del Río aclaró que su participación en la sociedad Services Solutions S.A fue como suscriptor y que no forma parte de la directiva, al igual que su esposa Ivette Marie Sollani Goti.

“Consideramos necesario aclarar que la información no refleja de forma correcta la composición actual de la junta directiva de la sociedad...”, indicó el abogado.

Aclaró que los suscriptores de una sociedad anónima únicamente cumplen con la función legal establecida en la normativa que es la de suscribir el pacto social para su constitución y no adquiere responsabilidad alguna sobre las acciones o actividad de dicha sociedad.

El abogado López hace referencia a la publicación de La Estrella de Panamá sobre las sociedades vinculadas al exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, quien mantiene una investigación abierta en el Ministerio Público, a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre las cuentas bancarias del perredista.

En la publicación de este lunes, se puso que López y su esposa forman parte de la directiva, cuando solo son suscriptores.

“Según consta en los registros oficiales del Registro Público, ni mi persona, ni mi esposa Ivette Marie Sollani forman actualmente parte de la junta directiva de Services Solutions...”, recalcó el abogado López.