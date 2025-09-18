Acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y el IDAAN, ¿cómo beneficiará a la población?

La Defensoría del Pueblo y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) han anunciado un acuerdo operativo clave con el objetivo de abordar las persistentes quejas sobre el suministro de agua potable en todo el país. Esta colaboración marca un paso importante para garantizar el acceso al agua, un derecho fundamental para la población.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, se reunió con el director del IDAAN, Rutilio Villarreal, para establecer este nuevo canal de comunicación. Leblanc destacó la importancia de la conexión para atender de manera efectiva las solicitudes ciudadanas, mientras que Villarreal informó sobre los planes en marcha para mejorar la infraestructura y el servicio.

¿Cómo beneficiará a la población el enlace operativo entre la Defensoría del Pueblo y el IDAAN?

Durante el encuentro, Villarreal reveló que se han desarrollado planes específicos por provincia para optimizar la distribución del agua. Mencionó un proyecto de 12 millones de dólares a corto plazo para Panamá Este, destinado a reforzar la infraestructura y el suministro. Además, señaló avances en provincias como Herrera y Los Santos, donde se espera que los residentes pronto tengan acceso a agua potable de calidad, especialmente luego de la crisis generada en el río La Villa.