El Chorillo inicia equiparación para su Museo de la Invasión y Centro de Visitantes

Este sábado 20 de septiembre, desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., la comunidad de El Chorrillo, junto a diversas organizaciones sociales, realizará una actividad de rescate de la memoria colectiva con el objetivo de reunir objetos, testimonios y materiales históricos que darán inicio al Museo de la Invasión y Centro de Visitantes del Chorrillo. El evento se llevará a cabo en la Plaza Los Colores, ubicada en Avenida A y Calle 23, un espacio simbólico que antes albergaba la temida sección de inteligencia G-2 de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Hoy, ese mismo lugar será transformado en un centro de memoria y resistencia, construido desde la perspectiva de quienes vivieron la peor parte de la invasión del 20 de diciembre de 1989.

La jornada está dirigida a sobrevivientes, desplazados, medios de comunicación y público en general, y busca recolectar objetos personales, recortes de prensa, fotografías y otros materiales que documenten la historia del barrio y sus habitantes. También se grabarán testimonios en vivo, se ofrecerá venta de comidas típicas y se realizarán conversatorios sobre la invasión y la resistencia comunitaria. Entre las organizaciones que apoyan el proyecto están el Movimiento Mujeres, Hombres y Niños de Fe (MMF), el Movimiento Cultural Identidad, el Frente Salas Antiimperialista, la Asociación de Pequeños Comerciantes del Chorrillo y la Fundación La Unión Mueve Mi Barrio. Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá.