El Chorillo inicia equiparación para su Museo de la Invasión y Centro de Visitantes

Uno de los momentos destacados será el conversatorio de la Dra. Gilma Camargo, quien abordará el seguimiento al caso de José Isabel Salas Galindo y otros sobrevivientes, recientemente reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este espacio se desarrollará entre la 1:00 y 2:00 p.m.El Museo de la Invasión busca preservar la historia de un barrio popular con raíces profundas que ni la invasión ni los gobiernos posteriores han logrado erradicar. Esta iniciativa representa un acto de resistencia cultural y justicia histórica, y marca un paso firme hacia la reivindicación de la memoria del pueblo chorrillero.