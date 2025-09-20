Rubén Blades quiere crear un nuevo paradigma administrativo en Panamá

El cantautor panameño Rubén Blades, reconocido por su activismo político y social, anunció en su columna Desde la esquina que comenzará a publicar una serie de propuestas concretas con el objetivo de estimular la creación de un nuevo paradigma administrativo en Panamá.

Blades expresó que, aunque los indicadores oficiales hablan de crecimiento económico, el país continúa enfrentando ineficiencia gubernamental, clientelismo político y una corrupción persistente que impide el desarrollo real.

“Los ingresos del Estado no son iguales o mayores que sus gastos. La corrupción continúa, sus ejecutores siguen libres y continuamos el carrusel de promesas que serán imposibles de cumplir sin primero reformar el sistema que las imposibilita”, escribió.

Ante este panorama, el artista anunció que trabajará en propuestas que vayan más allá de la crítica. “Próximamente comenzaré a publicar propuestas que espero sirvan para estimular la creación de un nuevo paradigma administrativo, algo conciso y preciso que reemplace la continua queja y crítica que ataca, pero no ofrece sugerencias de cómo enfrentar y resolver el problema nacional”, afirmó.

Para ello, Blades ha iniciado contacto con abogados panameños e internacionales que lo apoyarán en el análisis de códigos, normas y leyes que actualmente permiten la impunidad.

Su objetivo, dijo, es identificar las deficiencias legales que favorecen a quienes “hurtan y eructan lo que pudo ser la posibilidad de una mejor vida para jóvenes y viejos”.

El anuncio marca un giro propositivo en el discurso del artista, quien busca contribuir al diseño de una estructura estatal más eficiente, transparente y justa, que permita a Panamá superar los obstáculos que han frenado su desarrollo institucional.