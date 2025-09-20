Rubén Blades quiere crear un nuevo paradigma administrativo en Panamá

En otro apartado de su columna, <b><a href="/tag/-/meta/ruben-blades">Blades</a></b> lanzó una fuerte advertencia sobre la falta de seguridad en edificios públicos, recordando su experiencia como encargado del Turismo Nacional, cuando inspeccionó el <b><a href="/tag/-/meta/centro-de-convenciones-atlapa">Centro de Convenciones Atlapa.</a></b><i>'Ninguno de los catorce extintores de incendios funcionaba y la alarma contra fuegos estaba dañada desde quién sabe cuándo. Puertas de emergencia habían sido bloqueadas con cadenas y candados. No existía un plan de evacuación ni personal entrenado para hacerlo</i>', criticó.Aunque estos problemas fueron corregidos durante su gestión en 2009, Blades cuestiona si hoy se mantienen los estándares mínimos de seguridad.'<i>Es más fácil hacer eso que pretender devolverle la vida a quien la ha perdido por la negligencia, sea esta oficial, pública o privada</i>', advirtió.Blades también habló sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, y la nominación al Grammy que obtuvo la orquesta de Roberto Delgado.