Agroferias del IMA | Conoce dónde podrás comprar arroz barato este miércoles 20 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció sus próximas agroferias que se realizarán en seis puntos a nivel nacional este miércoles 20 de agosto, donde se podrán adquirir productos alimenticios a precios accesibles a partir de las 8:00 a.m.

Se recomienda llevar la cédula y bolsas reutilizables.

Estos son los lugares de las agroferias:

Panamá Oeste: Casa Cultural Ollas Abajo, corregimiento Los Díaz, distrito de La Chorrera.

Los Santos: Cancha Comunal de El Carate, distrito de Las Tablas.

Herrera: Terrenos de la feria de San Sebastián de Ocú, corregimiento de Ocú cabecera.

Veraguas: Agencia IMA de Soná, corregimiento de Soná cabecera y la Casa Comunal de El Pilón, distrito de Montijo.

Panamá: Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.

Chiriquí: Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé.