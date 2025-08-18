Agroferias del IMA | Conoce dónde podrás comprar arroz barato este miércoles 20 de agosto

<a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a>anunció sus próximas agroferias que se realizarán en seis puntos a nivel nacional este <b>miércoles 20 de agosto</b>, donde se podrán adquirir productos alimenticios a precios accesibles a partir de las <b>8:00 a.m.</b> Se recomienda llevar la cédula y bolsas reutilizables. <b>Estos son los lugares de las agroferias: </b><b>Panamá Oeste:</b> Casa Cultural Ollas Abajo, corregimiento Los Díaz, distrito de La Chorrera.<b>Los Santos: </b>Cancha Comunal de El Carate, distrito de Las Tablas.<b>Herrera:</b> Terrenos de la feria de San Sebastián de Ocú, corregimiento de Ocú cabecera.<b>Veraguas: </b>Agencia IMA de Soná, corregimiento de Soná cabecera y la Casa Comunal de El Pilón, distrito de Montijo.<b>Panamá: </b>Parque Eliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.<b>Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Potrero de Caña, distrito de Tolé.