El alcalde capitalino Mayer Mizrachi salió al paso de las crítica que han rodeado el plan de zonificación del corregimiento de San Francisco, especificamente en las comunidades de Boca la Caja y San Sebastián.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde capitalino denuncó que desde hace días se han estado inventando mentiras en su contra para tratar de afectar o tumbar un proceso “puramente” consultivo y democrático, que no se ha podido hacer en San Francisco desde hace 25 años.

“Por más de 25 años todo San Francisco no ha tenido una zonificación porque no se ha podido, ya que siempre ha existido interéses políticos que impiden el progreso y avance. El resulto: una ciudad improvisada y en desorden. Hay terrenos que le dan una zonificación, pero a otro de otro tipo. Eso es lo que estamos tratando de resolver”, comentó Mizrachi.

Añadió que “para mí es interesante ver todo esto transcurrir porque pese a toda la credibilidad que yo llevo, me doy cuenta lo fácil que es conducir a la ciudadanía hacia las mentiras y desinformación, usando tácticas de intimidación y mentiras”.

Esta semana, los residentes de Boca la Caja y San Sebastián fueron reprimidos por la Policía Nacional al salir a protestar en defensa de sus tierras y pidiendo la presencia de Mizrachi para resolver el problema.

En respuesta, la Alcaldía de Panamá había anunciado la realización de una audiencia pública programada en el Parque Omar para abordar la propuesta de zonificación del corregimiento de San Francisco.

Sin embargo, fue cancelada debido a que “las condiciones no garantizaban el bienestar, la seguridad ni la libertad de expresión de los asistentes”.

Esto se debe a que decenas de moradores de Boca la Caja asistieron al Parque Omar a manifestarse en contra de la zonificación propuesta por el alcalde Mayer Mizrachi. Entre consignas de unidad, señalaron que no se retirarían de las calles.

La jornada, que generaba altas expectativas por parte de residentes de San Francisco, grupos cívicos y desarrolladores inmobiliarios, fue suspendida como un “acto de responsabilidad”, según expresó la administración local.

El alcalde capitalino explicó que con el plan de zonificación sólo buscan mejorar las condiciones de los residentes de Boca la Caja y San Sebastián.

“Ahorita mismo no tienes nada, lo que te estan dando es algo, vas de nada a algo”, dijo Mayer, quien aclaró que el proceso no busca expropiarce de los terrenos de los moradores, ni obligarlos a vender.

Mizrachi insistió en que todo los distritos tiene el derecho a una zonificacion, que les permite un crecimiento proyectado y organizado, que produce que los terrenos sean mejor valorizados.

Asimismo desmintió todo los rumores respecto a que el proceso es para satisfacer intereses personales, de políticos o donantes de campañas. “Yo no le debo a ningun empresario o donante. Y como los votos vinieron de mi pecho y no del partido que me postulo, yo tapoco le debo al partido. Soy quizás uno de los pocos servidores publicos que no se rige y no se debe a los interes que tradicionalmente han dictado las políticas públicas”, dijo.

El alcalde capitalino recalcó que si la audiencia pública se vuelve hacer se pueden aislar los que no quieren ser parte del proyecto. Sin embargo, reconoció que entiende que hay áreas vulnerables de San Francisco, San Sebastián y Boca la Caja, que estan bajo un manejo criminal, que les impide ser autónomos porque siempre hay alguien que les dicen que hacer.

“El hecho de que existen bandas criminales que son las minorias que quieren oprimir a una mayoria, me mete a mi en un problema porque es el costo político a pagar, pero es algo que estoy dispuesto hacer porque lo único que tenemos yo y mi equipo, una vocación por cumplir y servir, todo lo demás es politiqueria”, concluyó.