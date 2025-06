Alegan represalias en la medida de EE.UU. de revocar visas

El expresidente de la República Martín Torrijos confirmó que Estados Unidos (EE.UU.) le revocó la visa de entrada a su territorio y calificó la medida como una represalia por haber expresado públicamente su rechazo al memorándum de entendimiento firmado en abril pasado entre el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

“He sido informado de que mi visa de entrada a Estados Unidos ha sido cancelada”, dijo Torrijos durante una conferencia de prensa. Aclaró que la comunicación oficial llegó el jueves anterior a través de una carta, enviada por correo electrónico, citando el artículo 221, que otorga a EE.UU. la potestad soberana de emitir o revocar visas a ciudadanos extranjeros.

“No habiendo agraviado a persona o gobierno alguno, considero que esta situación solo tiene una explicación: el haberme opuesto al memorándum de entendimiento Ábrego-Hegseth, así como a la declaración conjunta Mulino-Hegseth y a la declaración Icaza-Hegseth, las cuales considero lesivas a la soberanía nacional y violatorias al Tratado de Neutralidad”, sostuvo Torrijos, quien también es hijo del general Omar Torrijos Herrera, figura central en la firma de los Tratados Torrijos-Carter que devolvieron el Canal a manos panameñas.

A juicio del exmandatario, esta revocación no es solo una acción dirigida hacia él, sino un mensaje al conjunto de los panameños. “Se trata de una advertencia. Que las críticas a las actuaciones del Gobierno de Panamá en lo que respeta a las relaciones con Estados Unidos no serán toleradas”, afirmó. Añadió que “si defender los intereses de mi país y rechazar la presencia militar extranjera conlleva como consecuencia que me revoquen la visa, lo asumo con orgullo”.

En cuanto a una posible solicitud futura para obtener nuevamente la visa, Torrijos fue tajante: “No sería lo indicado”. Hizo hincapié en que le sorprende que esto ocurra pese a haber mantenido “una buena relación con Estados Unidos con diferentes administraciones que vinieron antes, durante y después de mi presidencia”.

No fue el único. Ricardo Lombana, presidente del partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y excandidato presidencial, también recibió la notificación de la cancelación de su visa estadounidense. A través de su cuenta en X, Lombana publicó una carta dirigida a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en la que expresa su inconformidad con la medida.

“Flaco favor se le hace a una joven democracia como la nuestra cuando medidas como estas se utilizan para castigar las voces discrepantes a unos acuerdos que vulneran la soberanía nacional y la neutralidad permanente de nuestro Canal”, escribió.

Ambos dirigentes políticos firmaron el pasado 30 de abril un documento denominado “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía”, en el que un grupo plural de panameños manifiesta su rechazo a una serie de acuerdos recientes entre Panamá y Estados Unidos al considerar que violan el Tratado de Neutralidad y abren la puerta a una presencia militar extranjera en el país.

El memorándum firmado por Ábrego y Hegseth establece, entre otras cosas, la presencia de militares estadounidenses en Panamá, así como instalación de establecimientos militares. Además de Torrijos y Lombana, también firmaron el documento de rechazo académicos, juristas y exdiplomáticos, y cuestionaron que los acuerdos “no fueron consultados ni transparentes” y que podrían permitir acciones de intervención bajo el pretexto del control migratorio o del combate al crimen organizado, en una región históricamente sensible como el Canal de Panamá.

Otras figuras políticas y sociales que suscribieron el documento “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía” hasta el momento desconocen si el Gobierno de Estados Unidos también les revocó la visa. El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, aseguró que “no ha sido notificado de tal decisión”.

La exvicealcaldesa Raisa Banfield y el abogado Alonso Illueca indicaron que hasta el momento no han recibido ningún tipo de notificación respecto a sus visas. El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, dijo que tampoco ha sido notificado oficialmente y destacó la importancia de respetar el disenso en democracia. “Veo inconveniente y no responsable que, por situaciones inherentes a ese planteamiento de soberanía de un país como el nuestro, se planteen revocatorios de visado. Nadie puede perjudicar el derecho ciudadano de expresar nuestra soberanía plena sobre este territorio”, recalcó.

La exprocuradora y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez, quien también firmó el documento, dijo que su visa expiró hace diez años y no la ha vuelto a solicitar. Indicó que “no cabe duda de que esta acción [contra Torrijos y Lombana] es la respuesta administrativa del embajador Kevin Cabrera. Ha sido consecuente con sus palabras de que la visa es un privilegio, por lo que para mí es un acto para castigar la defensa de nuestra soberanía”.