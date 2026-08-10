¡Alerta en las escuelas! Meduca activa protocolos tras movimiento sísmico

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Tras el sismo registrado durante la mañana de este lunes, el Ministerio de Educación (Meduca) activó los protocolos de seguridad en los centros educativos del país y exhortó a directores, docentes y personal administrativo a mantener la calma y seguir los procedimientos establecidos.
Meduca pidió a las autoridades de cada plantel verificar las condiciones de aulas, pasillos, escaleras y demás áreas de las instalaciones, con el objetivo de identificar cualquier afectación que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa.
La entidad también recordó la importancia de mantener a los estudiantes bajo supervisión y, de ser necesario, ejecutar los procedimientos de evacuación establecidos en los planes escolares de gestión integral de riesgos.
Asimismo, cualquier daño estructural o situación que represente peligro deberá ser reportada de inmediato a las autoridades correspondientes.
Meduca recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a las instrucciones oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de los cuerpos de emergencia.
La institución reiteró que ante cualquier emergencia se debe evitar el pánico, seguir los protocolos y priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
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