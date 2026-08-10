¡Alerta en las escuelas! Meduca activa protocolos tras movimiento sísmico

Tras el sismo registrado durante la mañana de este lunes, el Ministerio de Educación (Meduca) activó los protocolos de seguridad en los centros educativos del país y exhortó a directores, docentes y personal administrativo a mantener la calma y seguir los procedimientos establecidos.

Meduca pidió a las autoridades de cada plantel verificar las condiciones de aulas, pasillos, escaleras y demás áreas de las instalaciones, con el objetivo de identificar cualquier afectación que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa.

La entidad también recordó la importancia de mantener a los estudiantes bajo supervisión y, de ser necesario, ejecutar los procedimientos de evacuación establecidos en los planes escolares de gestión integral de riesgos.