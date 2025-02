Altercado con estudiantes termina con denuncia al director de la Policía Nacional

Una denuncia contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, fue presentada la mañana de este martes 4 de febrero por la Defensoría de los universitarios de la Universidad de Panamá (UP).

El abogado Gilberto Marulanda, defensor de los Universitarios, acusó a Fernández de “abuso de autoridad, violación de la autonomía universitaria y el [derecho] al libre tránsito” tras la jornada de manifestaciones estudiantiles contra las amenazas estadounidenses sobre el Canal de Panamá y las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) de este viernes 31 de enero.

“Ahora se golpea una dama estudiante, se falta el respeto a la institución y quedaron vídeos que suben [la Policía] en redes sociales atacando la institucionalidad del Estado, porque la Universidad de Panamá es del Estado. No lo vamos a permitir”, señaló Marulanda frente a la Procuraduría General de la Nación (PGN) al momento de presentar la denuncia.

En el enfrentamiento de este viernes 31 de enero se produjeron agresiones físicas entre las unidades del control de multitudes de la Policía Nacional y los estudiantes de la UP.

Incluso el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, llegó al lugar del altercado, rechazando una solicitud de la Policía Nacional de ingresar al campus universitario Octavio Méndez Pereira.

No obstante, estudiantes, administrativos y docentes reportaron que la Universidad de Panamá quedó sitiada por agentes de la Policía Nacional.

Este lunes 3 de febrero, se reportó la aprehensión de la estudiante Tamara Ortíz, luego de un allanamiento que la Policía reconoció a través de un comunicado.

Ortíz es acusada por delitos contra la vida e integridad personal en perjuicio de un uniformado, cargos que se le formularían luego del altercado del 31 de enero.

El subcomisionado Demetrio Martínez habría sido el policía agredido e involucrado en el enfrentamiento con los universitarios.

Otro aprehendido fue Pedro Silva García, productor audiovisual y cineasta reconocido por su participación en el movimiento social. Adicionalmente, se pudo conocer que se emitieron otras 6 ordenes de allanamiento.

“Se dieron una serie de acciones que culminaron en el asedio de la Universidad de Panamá, a tal grado que cuestionaban la entrada y salida a estudiantes, administrativos, profesores y autoridades de la UP”, datalló Jae Vidal, de la Asociación Universitaria Reforma Estudiantil, sobre el accionar de la Policía Nacional el pasado 31 de enero.

Vidal señaló que aquel día la Policía agredió a una estudiante de la UP. Esta versión la respalda el defensor Marulanda, quien también indicó que los estudiantes reaccionaron y hubo una confrontación que acabó en agresiones físicas.

Hillary Acevedo, estudiante de la UP, narró los hechos del pasado 31 de enero, indicando que “el policía empezó a gritarnos y agredirnos verbalmente; nosotros vamos a responder siempre con eso porque al final estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta”.

Acevedo habría sido una de las estudiantes agredidas durante el encuentro y acudió a la presentación de la denuncia contra el director de la Policía Nacional.

“El [policía] me propicia un golpe y le procedo a agarrarle el brazo para que no me pegué (...) a lo que él procede a avasallarme con una lluvia de golpes en la espalda, en la nuca, en la cabeza”, destacó durante la presentación de la denuncia en la PGN.

La audiencia de garantías de los aprehendidos se encuentra programada para este martes 4 de febrero en horas de la mañana en Plaza Ágora.