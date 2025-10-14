Anteproyecto de ley sobre nepotismo es rechazado, así reaccionó ‘Vamos’

<b>Con cinco votos en contra y cuatro a favor,</b> la <b>Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional</b> <b>rechazó el</b> anteproyecto de ley <b>N.º 213</b>, que buscaba modificar el Código Penal en relación <b>con</b> los delitos contra la administración pública, especialmente el nepotismo.<b>Dicho</b> anteproyecto <b>buscaba modificar el artículo 349 y adicionar el artículo 349-A del Código Penal</b>, <b>el cual trata</b> <b>sobre</b> delitos contra la administración pública en la modalidad de <b>corrupción de servidores públicos.</b>El proponente Eduardo Gaitán, diputado de Vamos, explicó durante su ponencia que esta iniciativa buscaba fortalecer una práctica, <i>'que vemos históricamente que se da dentro del Gobierno que muchas veces normalizamos, que es el nepotismo, una práctica por la cual servidores públicos de alta jerarquía nombran a familiares dentro de sus instituciones, dentro de sus unidades administrativas, lo que representa una falla para la institucionalidad'. </i>Este es uno de los 11 proyectos que tienen ver con la materia de anticorrupción, recordó el <b><a href="/tag/-/meta/luis-eduardo-camacho">diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno.</a></b><i>'Yo siempre he dicho que yo vine a esta Asamblea a decir lo que opino... Me llama la atención querer convertir faltas administrativas llevarla a la penal',</i> custionó Camacho.<b>Bancada Vamos reacciona tras rechazo de anteproyecto de ley contra nepotismo </b>Luego de no lograrse los votos para el prohijamiento del anteproyecto de ley N.º 213, miembros de la bancada Vamos lanzaron un comunicado pronunciándose al respecto. <i>'Hoy se repite el patrón: otro anteproyecto contra la corrupción fue rechazado por la Comisión de Gobierno, sin siquiera permitir su discusión. Este nuevo rechazo se suma a dos iniciativas anteriores que buscaban sancionar penalmente el nepotismo y fortalecer la transparencia', </i>dice parte del comunicado divulgado a través de redes sociales.<i>'Una vez más queda al descubierto la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción desde la raíz.Pero nosotros no vamos a rendirnos: insistiremos denunciando y proponiendo las reformas que Panamá necesita', </i>finaliza la nota que acompaña un vídeo con diversos planteamientos de diputados de la bancada.