  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Anteproyecto de ley sobre nepotismo es rechazado, así reaccionó ‘Vamos’

La sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno discutía el prohijamiento de seis anteproyectos.
La sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno discutía el prohijamiento de seis anteproyectos. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 14/10/2025 13:55
La Comisión de Gobierno discutía el prohijamiento de seis anteproyectos, entre ellos el relacionado con nepotismo.

Con cinco votos en contra y cuatro a favor, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó el anteproyecto de ley N.º 213, que buscaba modificar el Código Penal en relación con los delitos contra la administración pública, especialmente el nepotismo.

Dicho anteproyecto buscaba modificar el artículo 349 y adicionar el artículo 349-A del Código Penal, el cual trata sobre delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

El proponente Eduardo Gaitán, diputado de Vamos, explicó durante su ponencia que esta iniciativa buscaba fortalecer una práctica, “que vemos históricamente que se da dentro del Gobierno que muchas veces normalizamos, que es el nepotismo, una práctica por la cual servidores públicos de alta jerarquía nombran a familiares dentro de sus instituciones, dentro de sus unidades administrativas, lo que representa una falla para la institucionalidad”.

Este es uno de los 11 proyectos que tienen ver con la materia de anticorrupción, recordó el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno.

“Yo siempre he dicho que yo vine a esta Asamblea a decir lo que opino... Me llama la atención querer convertir faltas administrativas llevarla a la penal”, custionó Camacho.

Bancada Vamos reacciona tras rechazo de anteproyecto de ley contra nepotismo

Luego de no lograrse los votos para el prohijamiento del anteproyecto de ley N.º 213, miembros de la bancada Vamos lanzaron un comunicado pronunciándose al respecto.

“Hoy se repite el patrón: otro anteproyecto contra la corrupción fue rechazado por la Comisión de Gobierno, sin siquiera permitir su discusión. Este nuevo rechazo se suma a dos iniciativas anteriores que buscaban sancionar penalmente el nepotismo y fortalecer la transparencia”, dice parte del comunicado divulgado a través de redes sociales.

“Una vez más queda al descubierto la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción desde la raíz.Pero nosotros no vamos a rendirnos: insistiremos denunciando y proponiendo las reformas que Panamá necesita”, finaliza la nota que acompaña un vídeo con diversos planteamientos de diputados de la bancada.

Lo Nuevo