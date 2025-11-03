Arzobispo Ulloa llama a los panameños a construir el país que soñaron sus próceres

En el solemne <i><b>Te Deum</b></i> conmemorativo de los 122 años de vida independiente y soberana de la República de Panamá, este 3 de noviembre de 2025, el <b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa">arzobispo Metropolitano, monseñor José Domingo Ulloa,</a></b> dirigió un enérgico llamado al compromiso, la honradez y la participación de todos los panameños para construir el país que soñaron sus próceres.Bajo la premisa de que <i><b>'solo así la historia, junto a él [Dios], interpretando sus designios de amor y justicia, podremos ser auténticos protagonistas en la construcción de un reino de paz y bienestar'</b></i>,<b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa"> monseñor Ulloa </a></b>instó a la ciudadanía a responder la pregunta que resuena a través de los siglos: '¿Qué tenemos que hacer por Panamá para que sea verdaderamente tierra de fraternidad y de paz?'