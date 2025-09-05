Asamblea Nacional: Auxilios económicos del Ifarhu pasan por última revisión

El próximo paso será el primer debate. Este viernes, la Subcomisión de Educación realizó la última reunión para analizar los cuatro proyectos de ley relacionados al <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).</a></b>Al respecto, el <b>diputado <a href="/tag/-/meta/jorge-bloise">Jorge Bloise</a>, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, destacó que '<i>con esta tercera reunión de la subcomisión para revisar estos cuatro proyectos de ley realmente estamos logrando aportar mucho al tema de transparencia para el tema del Ifarhu'. </i><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/auxilios-economicos-se-mantienen-para-el-presupuesto-del-2026-AE15332516" target="_blank">Uno de los puntos analizados con mayor atención ha sido los auxilios económicos otorgados por el Ifarhu</a></b>, que han sido objeto de múltiples denuncias y críticas, especialmente por los beneficiarios.<i>'La actual administración y los diputados habíamos sido muy enfáticos en eliminar por completo en la legislación lo que se refiriese a auxilios, sin embargo hay que entender que en la Constitución el término auxilios para estos temas educativos se encuentra',</i> dijo Bloise en declaraciones a los medios. <i>'Entonces lo que tenemos que hacer es blindar que todo lo que se vaya a otorgar en términos de becas, auxilios, subvenciones, préstamos, becas por méritos o situación socioeconómica sea de manera transparente y que todos los jóvenes a nivel nacional puedan hoy estar más tranquilos de que una institución, de que efectivamente, van a obtener la beca cuando se la merecen, cuando tienen una necesidad socioeconómica comprobada',</i> puntualizó.