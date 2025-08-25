Avanza caso de madre nicaragüense y su bebé: embajada emite certificado de identidad

Este domingo 24 de agosto, el <a href="/tag/-/meta/eduardo-leblanc-gonzalez">defensor del pueblo, Eduardo Leblanc</a>, se pronunció sobre la situación alegando que el estatus migratorio de la madre no era relevante para el caso y que era parte de la normativa presentar un documento de identidad para el <b>proceso de registro de nacimientos y entrega de recién nacidos. </b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/hospital-san-miguel-arcangel-defensor-del-pueblo-aclara-atencion-brindada-a-menor-NI15480386" target="_blank"><b>Leblanc</b> agregó que este protocolo busca evitar errores que puedan desencadenar complicaciones legales, administrativas o de seguridad y recalcó que <b>la atención médica y protección de la menor fueron garantizadas. </b></a>