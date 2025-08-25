  1. Inicio
PANAMÁ

Avanza caso de madre nicaragüense y su bebé: embajada emite certificado de identidad

Hospital San Miguel Arcángel | Archivo | La Estrella de Panamá.
Hospital San Miguel Arcángel | Archivo | La Estrella de Panamá. Cedida
Por
Milagros Montenegro
  • 25/08/2025 14:10
La madre no presentó un documento de identidad, por lo que el personal del Hospital San Miguel Arcángel no le dio a su bebé después del parto.

Alexandra Brenes, diputada independiente y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, dio a conocer este lunes 25 de agosto, avances en el caso de la madre nicaragüense que denunció que no le entregaron a su bebé después del parto.

La embajada de Nicaragua emitió un certificado de validación de identidad para la madre, y el Hospital San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito, se encuentra gestionando los trámites para darle salida al bebé una vez se dé el alta médica de pediatría.

¿Por qué no le entregaron el bebé a su madre en el Hospital San Miguel Arcángel?

El hecho surge después de que la madre de procedencia extranjera denunciara que después de dar a luz, el hospital de salud no le entregara a su bebé, debido a que no presentó ningún documento de identidad personal, requisito protocolar en la institución médica.

Este domingo 24 de agosto, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, se pronunció sobre la situación alegando que el estatus migratorio de la madre no era relevante para el caso y que era parte de la normativa presentar un documento de identidad para el proceso de registro de nacimientos y entrega de recién nacidos.

Leblanc agregó que este protocolo busca evitar errores que puedan desencadenar complicaciones legales, administrativas o de seguridad y recalcó que la atención médica y protección de la menor fueron garantizadas.

