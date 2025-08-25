Avanza caso de madre nicaragüense y su bebé: embajada emite certificado de identidad

Alexandra Brenes, diputada independiente y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, dio a conocer este lunes 25 de agosto, avances en el caso de la madre nicaragüense que denunció que no le entregaron a su bebé después del parto.

La embajada de Nicaragua emitió un certificado de validación de identidad para la madre, y el Hospital San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito, se encuentra gestionando los trámites para darle salida al bebé una vez se dé el alta médica de pediatría.

¿Por qué no le entregaron el bebé a su madre en el Hospital San Miguel Arcángel?

El hecho surge después de que la madre de procedencia extranjera denunciara que después de dar a luz, el hospital de salud no le entregara a su bebé, debido a que no presentó ningún documento de identidad personal, requisito protocolar en la institución médica.