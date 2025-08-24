Hospital San Miguel Arcángel: Defensor del Pueblo aclara atención brindada a menor

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se pronunció este domingo sobre el caso ocurrido en el Hospital San Miguel Arcángel, donde una madre de nacionalidad nicaragüense denunció que tras dar a luz, el personal de salud no le entrego a su bebé.

El defensor aclaró que, de acuerdo con una visita realizada al hospital por el Director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo, el estatus migratorio de la madre no ha sido ni será relevante en este caso.

Recalcó que la atención médica y la protección del menor fueron garantizadas, conforme a la verificación realizada por la institución. Subrayó que en estos procesos es importante garantizar la identidad de la madre en los procesos de registro de nacimiento y entrega de recién nacidos.

Leblanc también recordó el principio jurídico “Mater semper certa est; pater est quem nuptiae demonstrant” —la maternidad está jurídicamente garantizada por el parto— y explicó que, aunque el nacimiento en sí confirma a la madre, la normativa exige la presentación del documento de identidad de la mujer.

“Para el registro de nacimiento y la entrega del neonato, es fundamental presentar el documento de identidad de la madre con el propósito de confirmar su identidad”, explicó el funcionario, quien además mencionó que en estos procesos se busca evitar errores que puedan desencadenar complicaciones legales, administrativas o de seguridad.