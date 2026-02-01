Avanza el restablecimiento del servicio de agua potable en la planta de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, se encuentra trabajando al 100% de su capacidad, tras completar el proceso de calibración y puesta en operación.

Según el reporte oficial, la planta ya está funcionando con normalidad, lo que permite que la red de tuberías continúe llenándose de manera paulatina. La entidad indicó que el suministro de agua potable se irá restableciendo de forma progresiva en la Ciudad de Panamá y distritos aledaños, hasta normalizarse por completo en las próximas horas.

Ante cuestionamientos ciudadanos sobre por qué estos trabajos no se realizan en horario nocturno para reducir el impacto, el IDAAN explicó que, aun si la planta hubiese sido tomada por completo entre 8:00 p.m. y 8:00 a.m., el sistema igualmente requiere alrededor de ocho horas para recuperarse.

Esto significa que el agua habría comenzado a llegar a los hogares aproximadamente a las 4:00 a.m., debido a los tiempos normales de recuperación de los acueductos.

La institución detalló que el proceso implica el manejo de presiones muy altas, por lo que no es posible llevar la planta al 100% en un solo movimiento, ya que se correría el riesgo de que las tuberías colapsen por cambios bruscos de presión.

“Ninguno de estos trabajos es improvisado y cada paso es supervisado por nuestros ingenieros”, aseguró el IDAAN en respuesta a los usuarios.