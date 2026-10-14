Ayuda médica de Costa Rica llega a Panamá para reforzar hospitales en Herrera y Los Santos

Un equipo médico de emergencia de la Caja Costarricense de Seguro Social ingresó a Panamá la mañana de este miércoles 14 de octubre por el puesto fronterizo de Paso Canoas (Chiriquí), como parte de la ayuda humanitaria enviada para reforzar la capacidad hospitalaria tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

El doctor costarricense Hugo Madrigal, quien encabeza la misión, explicó que el equipo trasladado a Panamá está destinado a apoyar la expansión hospitalaria, con énfasis en la atención de mujeres embarazadas y bebés.

Madrigal detalló que la misión incluye dos módulos de hospitalización y un módulo logístico, que serán instalados en centros hospitalarios para reforzar los servicios de atención médica.

El personal y los equipos estarán destinados al Hospital Cecilio Castillero, Chitré, en Herrera, y al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, Los Santos, donde se brindará apoyo a las áreas de maternidad y atención materno-infantil.

El médico costarricense indicó que la misión tendrá una duración inicial de siete días, con posibilidad de extenderse si las necesidades de atención así lo requieren.

Aunque el equipo no llegó con todos sus componentes, Madrigal explicó que los módulos trasladados cuentan con autonomía para apoyar la expansión de la capacidad hospitalaria.

La misión forma parte de la respuesta de Costa Rica ante la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Panamá el 9 de octubre y causó daños en infraestructuras y centros de salud.

El equipo ingresó por Paso Canoas, en la frontera entre ambos países, desde donde continuó el procedimiento de entrada para trasladar los recursos médicos a los hospitales asignados.

La ayuda costarricense busca reforzar la atención sanitaria Herrera y Los Samtos, especialmente en los servicios destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, mientras Panamá continúa atendiendo las consecuencias del movimiento sísmico.