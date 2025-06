Bocas del Toro bajo estado de urgencia: Abogados y políticos divididos por la suspensión de garantías

Tras declarar el Consejo de Gabinete la tarde de este 20 de junio el estado de urgencia, con lo que se suspenden las garantías constitucionales, en Bocas del Toro, abogados opinan de la decisión.

“¿Dónde está el presidente José Raúl Mulino? ¿Por qué no da la cara y envía a sus ministros a restringir las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro? Martinelli, Varela y Cortizo dieron la cara ante el país durante las diferentes crisis que enfrentaron”, publicó la exdiputada y excandidata presidencial, Zulay Rodríguez, en su cuenta de X.

“Pero Mulino, el más rofión de todos, ha decidido esconderse y no enfrentar con gallardía esta crisis que él mismo provocó al negarse a dialogar y derogar la nefasta Ley No. 462.”, destacó Rodríguez.

Mientras que Alonso E. Illueca, profesor universitario y autor de libros de derechos humanos, se opuso al decreto que declaró el estado de emergencia.

“La decisión del Ejecutivo nacional de suspender el habeas corpus en la provincia de Bocas del Toro viola lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y va en total contravención con la OC-8/87 de @CorteIDH [Corte Interamericana de Derechos Humanos]. El habeas corpus no puede ser objeto de suspensión alguna”, tuiteó en su red social.

Por su lado, el constitucional y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, en una entrevista con La Estrella de Panamá se refirió a la preocupación de la violación a los derechos humanos por el estado de urgencia.

“Quienes piensen así, que consideran que la convención está por encima de la Constitución, están equivocados”.

Hoyos expresó que “el Decreto No. 27 [que reglamenta el citado estado de urgencia] se ajusta a la Constitución”.

“No es cierto que es una medida autoritaria entonces porque en nuestro caso está prevista en la Constitución y es temporal. Además, hay gente que se equivoca un poco. En cuanto a que esto siempre da lugar a situaciones autoritarias, no es cierto”, explicó Hoyos.

Hoyos utilizó a Italia y Colombia como ejemplo de países que han decretado un estado de urgencia para combatir problemas sociales, en su caso particular, terrorismo y guerrillas, y han tenido éxito. “Las democracias se han preservado y han sobrevivido. Entonces, no es cierto que esto sea una medida dictatorial”, dijo.

Desde la Asamblea Nacional, la diputada de la coalición Vamos Yamireliz Chong realizó un llamado a la paz social.

“Siempre he apostado al diálogo para resolver las tensiones que vive el país, sin embargo, los actos de violencia y vandalismo ocurridos en Bocas del Toro no deben ser tolerados. Los daños a los bienes públicos y privados no solo atentan contra la seguridad y el orden, sino que también afectan directamente a la población, es dinero de todos lo que se está destruyendo”, expresó Chong tras el anuncio del Consejo de Gabinete.

El diputado Luis Duke, también de la coalición Vamos, condenó los hechos delictivos ocurridos en Bocas del Toro.

“No hay causa que justifique el vandalismo ni el daño a bienes públicos y privados. Lo que se destruye no es del gobierno, es del pueblo. Lo pagamos todos”, publicó en X Duke.

El Decreto No.27 de 20 de junio de 2025 ya se encuentra en Gaceta Oficial, la medida, de acuerdo a la Constitución, debe ser temporal, por lo que se estableció que estará vigente por cinco días.