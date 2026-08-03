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Buque de carga presenta falla cerca del Puente de las Américas

Canal de Panamá atiende incidente con buque que quedó sin propulsión
Canal de Panamá atiende incidente con buque que quedó sin propulsión Deposit Photo
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 12:25
El Canal de Panamá atendió una emergencia con un buque que habría quedado sin fuerza motriz durante su tránsito

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Un buque que transportaba carga general registró un incidente este lunes en las inmediaciones del Puente de las Américas, en el cauce del Canal de Panamá.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el buque tipo Panamax habría quedado momentáneamente sin propulsión debido a una presunta falla mecánica o en su sistema de energía.

Remolcadores del Canal de Panamá intervinieron para asistir y guiar la nave.

Las autoridades mantienen la atención del caso y se espera más información sobre lo ocurrido.

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