Buque de carga presenta falla cerca del Puente de las Américas

Un buque que transportaba carga general registró un incidente este lunes en las inmediaciones del Puente de las Américas, en el cauce del Canal de Panamá.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el buque tipo Panamax habría quedado momentáneamente sin propulsión debido a una presunta falla mecánica o en su sistema de energía.

Remolcadores del Canal de Panamá intervinieron para asistir y guiar la nave.

Las autoridades mantienen la atención del caso y se espera más información sobre lo ocurrido.