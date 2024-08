Capital sin agua, ¿cómo afecta la falta del servicio a los panameños?

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino comunicó esta mañana en su conferencia de prensa del día de hoy que lo sucedido en la potabilizadora “ha sido un tema fortuito y no tiene mayor efecto”, sin embargo, varios sectores del país han quedado paralizados debido a la falta de agua.

De acuerdo a esta institución, los desperfectos en el suministro se deben a un “evento en la red eléctrica” a horas de la madrugada, lo que causó que las protecciones de varios circuitos se activaran. Los trabajos para restablecer el servicio se iniciaron el día de hoy a las 6:30 a.m. para el arranque de la planta e iniciar el proceso de recuperación.

Educación

A las 5:56 a.m. el Ministerio de Educación (Meduca) y la ministra Lucy Molinar anunciaron la suspensión de las clases “en contra de su voluntad” para el turno de la mañana en las escuelas del Estado. De igual manera, los docentes deberán asistir a sus centros educativos y se evaluará la posibilidad de clases para los turnos de la tarde.

“La solicitud de asistencia a administrativos y docentes responde a la necesidad de atender a niños que seguramente ya habrán salido de sus casas y no los podemos dejar desprotegidos. Toda la situación se estará analizando en el transcurso de la mañana”, expresó Molinar en su cuenta oficial de X.

Por otro lado, el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, anunció la suspensión de clases en el Campus Octavio Méndez Pereira y el Campus Harmodio Arias Madrid, en la Facultad de Educación, en la Facultad de Administración Pública, en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad y en el Centro Regional Universitario de San Miguelito debido a la falta de agua en la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Al igual que en las escuelas, no se suspenderán las labores administrativas, pero anunció que no se tomará asistencia del personal hoy, “ya que somos conscientes que algunos no podrán llegar a laborar”.

La Universidad Tecnológica de Panamá también atiende la situación de emergencia en la ciudad de Panamá y San Miguelito, suspendiendo sus clases en el Campus Central VLS y la Extensión de Tocumen por el día de hoy, pero con el desarrollo regular de las labores administrativas.