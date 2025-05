Cardenal José Luis Lacunza estará en el funeral del papa, ¿podrá participar del cónclave?

El cardenal panameño José Luis Lacunza confirmó que en las próximas horas o días estará viajando a Roma para asistir al funeral del papa Francisco como la reunión del Colegio Cardenalicio.

“En las próximas horas o día tengo que ver como organizo ese viaje a Roma para estar en el funeral y en los primeros momentos de la reunión del Colegio Cardenalisio, ya que no puedo estar en el Cónclave porque ya cumplí 80 años, pero sí puedo participar en las reuniones previa”, comentó Lacunza durante una entrevista con TVN Noticias.

Añadió que “tengo que ver la agenda previa. Además porque el Cónclave debe ser programado e instalado tres semanas después del fallecimiento del papa. Asi que ahora vendrán los ritos propios del funeral y la exhibición del cuerpo para que las personas se puedan despedir”.

Aunque la noticia del fallecimiento ha impactado y es dificil de asimilar, Lacunza explicó que no fue sorpresiva, ya que el papa Francisco estuvo dos meses luchando contra la neumonía.

Si bien, en los últimos días todo parecía mostrar una mejoría, dijo, “hoy nos ha saltado en el amanecer la noticia que el papa ha fallecido. Todavía uno esta tratando de acomodarse y ubicarse en esta nueva realidad con la que tenemos que vivir ahora”.

Respecto a las coincidencias sobre la última aparición del papa Francisco en domingo de Pascua, el cardenal contó que no sabe si era una premonición de él o no sobre que este fuera su último acto: impartir la bendición Urbi et orbi a la ciudad y el mundo.