Carnaval de ‘la city’ se realizará del 28 febrero al 4 de marzo

Bajo el nombre de ‘Festival Carnavalístico 2025’, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, confirmó la celebración del carnaval capitalino.

“Esto no estaba presupuestado en nuestros planes operativos 2025 (...). Entendemos muy bien que el gobierno no tiene para gastar en esto, pero eso no significa que no pueda existir” reconoció Mizrachi.

“La idea de este evento es coordinar, con la empresa privada, para garantizar que la ciudadanía tenga los mejores carnavales, a cero dólares”, añadió.

El evento, que se desarrollará del 28 al 4 de marzo, tendrá como escenario la Cinta Costera.

Aramis Cornejo, coordinador de la Empresa Privada, indicó que el evento iniciará con un “gran opening” el viernes 28 de febrero y que, el resto de los días se efectuarán dos jornadas de festividad, cada día.

Cornejo indicó que esperan congregar a más de 100.000 personas durante todos los días evento y el ingreso es totalmente gratuito.

El director de Operaciones de la Policía Nacional, Edgardo Núñez, comentó que se tiene previsto destinar 6.800 unidades policiales durante el encuentro.

“Para esta actividad hemos delimitado desde la Avenida Ecuador con la Avenida Balboa, hasta el área de la calle 3 de noviembre y el Mercado de Marisco”, detalló.

Se contará con seis puntos de ingreso y cinco puntos de salida distribuidos por todo el perímetro.

Agregó que se prohíbe ingresar al evento con: armas de fuego, objetos punzocortantes, coolers, envases de vidrio, fuegos artificiales, paraguas y sustancias ilícitas.