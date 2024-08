Cciap: No nos gustó la forma en cómo se contrató al nuevo contralor

Tras la elección de Anel “Bolo” Flores, como el nuevo contralor general de la República, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) volvió a mostrar su desacuerdo sobre la decisión tomada por la Asamblea Nacional (AN).

“No nos gustó la forma en cómo se contrató al nuevo contralor”, comentó Juan Alberto Arias, presidente de la Cciap, este lunes, durante su participación en un evento de la Embajada de China.

Para Arias, “la AN pudo haber tenido más margen de participación ciudadana y demás”. Sin embargo, dijo, ahora el nuevo contralor que entra el 1 de enero de 2025 “debe procurar que los fondos panameños se usen de la manera correcta, pero no con escándalo, no con exceso de precio, no con auxilios económicos, que nosotros no estamos de acuerdo con eso”.