Centro de Cancerología no puede reemplazar al ION, pero alivia la crisis

“La construcción del nuevo Oncológico por razón de las decisiones adoptadas en materia de la Ciudad de la Salud, está postergada”, declaró el presidente José Raúl Mulino el jueves. Mulino apuesta por unificar los servicios con el Centro de Cancerología de la Ciudad de la Salud. “Vamos a desarrollar la movilización paulatina de pacientes que empieza ya hacia lo que llaman el Centro de Cancerología, que será denominado Instituto Oncológico Nacional. Eso no significa que el actual Oncológico va a desaparecer. El nuevo asumirá nuevas funciones con más pacientes y acá se mantendrán algunas instalaciones”, explicó el mandatario.

El proyecto para construir un nuevo hospital oncológico seguirá en el congelador, mientras pacientes que luchan por sus vidas esperan soluciones. Las autoridades apuestan por unir los servicios con la Ciudad de la Salud, pero actualmente no hay capacidad para recibir a todos los pacientes.

Falta de espacio

“Todos los días en el Oncológico hay más de 1.500 personas”, compartió Omaira González, sobreviviente de cáncer y miembro de la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia. “En la consulta de oncología estamos espalda con espalda.”

Omaira se siente optimista con el nuevo Centro de Cancerología y destacó la importancia de brindar acceso a tratamiento en zonas distantes. “Creo que las instalaciones son dignas de los pacientes. Descentralizar es muy importante porque hay que pensar en el paciente que viene de las áreas apartadas, el problema del hacinamiento en el hospital y la falta de recursos”.

En el actual Instituto Oncológico Nacional (ION), los pacientes reciben tratamientos de radioterapia, quimioterapia, cirugías y más. Agobiados por la estrechez presupuestaria y las necesidades de espacio, esperaban la construcción de un nuevo instituto. En febrero de este año se presentó un acto público para la construcción de un nuevo centro por un costo estimado de 72.7 millones de dólares, pero a finales de junio, pocos días antes de empezar el nuevo gobierno, se ordenó su suspensión.

El Centro de Cancerología no puede absorber a todos los pacientes del Oncológico; no caben. El ION tiene 185 camas y está a tope, y en el Centro de Cancerología hay 132. Pero aunque no es un reemplazo, sí puede ser clave en reducir la mora de procedimientos, especialmente los de radioterapia, para los que cuenta con equipos de última tecnología.

“No es que el Oncológico se va a mudar para acá”, declaró el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo. “Lo que va a ocurrir es que vamos a tener más capacidad, vamos a poder reducir la mora de las atenciones de tres meses posiblemente a un mes o quizás menos. Eventualmente, vamos a tener la capacidad de atender mucho mejor a la gente, ya no van a tener que estar tan hacinados en el otro lado, como ocurría hasta ahora; vamos a tener más espacios”, concluyó.