Clan del Golfo en Panamá: operación Fisher deja 84 condenas y millonarias incautaciones

La operación Fisher dejó un balance de 84 sentencias condenatorias y millones de dólares en efectivo incautados, como resultado de las investigaciones contra la estructura que funcionaba como brazo logístico del Clan del Golfo en Panamá, dedicada presuntamente a coordinar operaciones de narcotráfico y blanquear capitales, así lo reveló la Procuraduría General de la Nación.

Entre los principales resultados figuran el hallazgo de casi $10 millones ocultos en caletas, la inmovilización de fondos en cuentas bancarias y el decomiso de bienes inmuebles, automóviles y embarcaciones vinculados a la organización criminal.

El proceso judicial también permitió imponer penas de hasta 24 años de prisión a uno de los principales responsables de la estructura, mientras que otros integrantes recibieron condenas de 20, 13 y entre 4 y 10 años de cárcel, según el nivel de participación atribuido a cada uno.

Uno de los principales resultados económicos de la operación Fisher fue la incautación de $9,979,648 en efectivo, encontrados en depósitos ocultos utilizados por la organización para guardar dinero presuntamente procedente de actividades ilícitas.

A esta cantidad se suman $602,048 inmovilizados en cuentas bancarias y otros $98,088.48 decomisados durante diligencias de allanamiento.

En conjunto, los montos reportados en efectivo y fondos bancarios ascienden a $10,679,785, sin incluir el valor de los bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones incautados.

Las autoridades también reportaron la incautación de 14 casas, valoradas en aproximadamente $3.58 millones, y 27 automóviles cuyo avalúo institucional se estima entre $400,000 y $500,000.

A estos bienes se suman siete botes y embarcaciones retenidos durante las diligencias.