Operación Fisher: condenan a 12 miembros de red criminal relacionada al Clan del Golfo

12 integrantes de una estructura criminal vinculada al Clan del Golfo fueron condenados a prisión por el Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada al demostrarse su responsabilidad en los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir en el la denominada Operación Fisher.

Dentro de la escala de sanciones, la pena más alta de 24 años de cárcel recayó sobre el líder del grupo por la comisión de ambos delitos, mientras que dos procesados recibieron condenas de 20 años y tres personas más fueron sentenciadas a 13 años de prisión.

De forma complementaria, la autoridad judicial impuso 10 años de reclusión a un implicado por el delito de asociación ilícita y dictaminó penas de entre 5 y 6 años para otros cinco imputados por blanqueo de capitales.

Durante las investigaciones las autoridades sustentaron el impacto operativo del grupo mediante el decomiso de 9.9 millones de dólares en efectivo junto con 1.5 toneladas de drogas, 38 vehículos de alta gama, fincas y armas de fuego, evidencias que reflejan el volumen de activos y recursos logísticos manejados por la red en el país

Adicionalmente, se conoció que la agrupación operaba desde las comunidades de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón para coordinar el traslado de los cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Según la Procuraduría General de la Nación, la red funcionaba como brazo logístico de la organización trasnacional mediante la utilización de embarcaciones y vehículos adaptados con compartimentos ocultos para el transporte de drogas y dinero en efectivo.